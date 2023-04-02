Верхэге – 3-й игрок в истории «Флориды», сделавший покер. Он впервые забросил 40 шайб за сезон

Теги Флорида Коламбус Марк Пэрриш НХЛ Павел Буре Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге – 3-й игрок в истории «Флориды», сделавший покер.

27-летний форвард забросил 4 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (7:0) и стал первой звездой. 

На его счету стало 70 (40+30) очков в 76 играх сезона. Канадец впервые достиг отметки 40 шайб. 

До него в истории «Пантерс» покеры делали только 2 игрока – Павел Буре (дважды – 2000 и 2001 годы) и Марк Пэрриш (1998). 

3 комментария

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Febanacci-88
Ответ Михаил Майоров
Ну не та уж и достали https://m.sports.ru/tribuna/blogs/vtapkakhpohokkeu/3117595.html
И?
За основу в команде НХЛ он у Тампы начал играть.
Айлы его даже не вызывали в основную команду
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Михаил Майоров
Ответ Febanacci-88
Стоит признать, что он по интереснее Дадонова. Как и Маршессо Тампа его достала из каких-то хоккейный подземелий, а игрок то топовый!
Ну не та уж и достали

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/vtapkakhpohokkeu/3117595.html
0
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Febanacci-88
Стоит признать, что он по интереснее Дадонова. Как и Маршессо Тампа его достала из каких-то хоккейный подземелий, а игрок то топовый!
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