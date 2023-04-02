Верхэге – 3-й игрок в истории «Флориды», сделавший покер. Он впервые забросил 40 шайб за сезон
Картер Верхэге – 3-й игрок в истории «Флориды», сделавший покер.
27-летний форвард забросил 4 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (7:0) и стал первой звездой.
На его счету стало 70 (40+30) очков в 76 играх сезона. Канадец впервые достиг отметки 40 шайб.
До него в истории «Пантерс» покеры делали только 2 игрока – Павел Буре (дважды – 2000 и 2001 годы) и Марк Пэрриш (1998).
За основу в команде НХЛ он у Тампы начал играть.
Айлы его даже не вызывали в основную команду
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/vtapkakhpohokkeu/3117595.html