Мэттью Ткачак набрал 3+1 в матче с «Монреалем» и достиг отметки 100 очков во 2-м сезоне подряд

сделал хет-трик в матче с « » и набрал 100 очков во 2-м сезоне подряд.

Форвард «Флориды» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Канадиенс» (5:2) и был признан первой звездой.

В его активе 101 (38+63) балл в 73 играх. Это его 2-й сезон за карьеру со 100+ очками – в прошлом было 104 (42+62) очка в 82 играх за «Калгари».

В гонке бомбардиров 25-летний американец идет на текущем 4-м месте, уступая Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 144 очка в 76 играх), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 117 в 74) и Никите Кучерову («Тампа», 104 в 76).

Ткачак стал 4-м уроженцем США в истории НХЛ с двумя сезонами подряд со 100+ очками. Он присоединился к , и Джереми Ренику (его серия продлилась до 3 сезонов подряд).