Мэттью Ткачак набрал 3+1 в матче с «Монреалем» и достиг отметки 100 очков во 2-м сезоне подряд

Теги рейтинги Монреаль Флорида Джереми Реник НХЛ Кевин Стивенс Джимми Карсон Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак сделал хет-трик в матче с «Монреалем» и набрал 100 очков во 2-м сезоне подряд.

Форвард «Флориды» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (5:2) и был признан первой звездой. 

В его активе 101 (38+63) балл в 73 играх. Это его 2-й сезон за карьеру со 100+ очками – в прошлом было 104 (42+62) очка в 82 играх за «Калгари». 

В гонке бомбардиров 25-летний американец идет на текущем 4-м месте, уступая Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 144 очка в 76 играх), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 117 в 74) и Никите Кучерову («Тампа», 104 в 76). 

Ткачак стал 4-м уроженцем США в истории НХЛ с двумя сезонами подряд со 100+ очками. Он присоединился к Джимми Карсону, Кевину Стивенсу и Джереми Ренику (его серия продлилась до 3 сезонов подряд). 

2 комментария

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ruslanych
Флорида не прогадала, отдав капризного Юбердо. Ткачак и моложе, и агрессивнее, не стал расслабляться после жирного контракта.
+12
-1
+11
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мистик
Хорош парень молодец!
+5
0
+5
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