КХЛ начала проверку в связи с положительными допинг-тестами семи игроков «Толпара»

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КХЛ инициировала проверку в связи с положительными допинг-тестами игроков «Толпара»

«В рамках реализации антидопинговой программы в трех лигах (КХЛ, МХЛ, ЖХЛ), лига разбирает все случаи положительных результатов допинг-тестирования.

По состоянию на 7 апреля 2023 года семь игроков клуба МХЛ «Толпар» сдали положительные тесты. Лига инициировала проверку по всем указанным фактам в команде «Толпар». КХЛ обнародует информацию по итогу разбирательства», – сообщили в пресс-службе лиги.

В нынешнем сезоне молодежная команда системы «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии). Во втором раунде Кубка Харламова «Толпар» уступил «Омским Ястребам» (1-3).

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2 комментария

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Clever_mind
А это действительно пробы игроков Толпара? Может Есмантович пробы своих им подбросил)))
+1
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Red Wings the best
Однако.
0
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