КХЛ начала проверку в связи с положительными допинг-тестами семи игроков «Толпара»

КХЛ инициировала проверку в связи с положительными допинг-тестами игроков «Толпара»

«В рамках реализации антидопинговой программы в трех лигах (КХЛ, МХЛ, ЖХЛ), лига разбирает все случаи положительных результатов допинг-тестирования.

По состоянию на 7 апреля 2023 года семь игроков клуба «Толпар» сдали положительные тесты. Лига инициировала проверку по всем указанным фактам в команде «Толпар». обнародует информацию по итогу разбирательства», – сообщили в пресс-службе лиги.

В нынешнем сезоне молодежная команда системы « » в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии). Во втором раунде Кубка Харламова « » уступил «Омским Ястребам» (1-3).