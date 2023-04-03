В «Толпаре» выявлены 4 положительные допинг-пробы (Артур Хайруллин)

Теги Салават Юлаев допинг МХЛ РУСАДА Толпар Спорт-Экспресс Хоккей

В «Толпаре» выявлены 4 положительные допинг-пробы

Артур Хайруллин поделился информацией о ситуации с допингом в «Толпаре».

Ранее МХЛ подтвердила, что в пробах двух игроков молодежной команды «Салавата» были обнаружены следы мельдония.

«По информации моего источника из РУСАДА, в «Толпаре» уже выявлены 4 положительные допинг-пробы.

Еще по трем тестам ожидаются результаты», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне молодежная команда системы «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии). Во втором раунде Кубка Харламова клуб уступил «Омским Ястребам» (1-3).

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Михеев
А ядреный походу этот допинг мильдоний, раз до сих пор жрут -) Надо тоже как нибудь попробовать -)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
Проверьте у Салавата допинг там все употребляют
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Venger80
В смысле где? В любой аптеке продается
Зачем-то массово жрут купленное в аптеке за свой счёт?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
И бромантан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Venger80
Ответ Ярик01
А где они его нашли, если спортивные школы уже 7 лет не закупают И зачем
В смысле где? В любой аптеке продается
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
А где они его нашли, если спортивные школы уже 7 лет не закупают
И зачем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий