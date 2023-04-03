В «Толпаре» выявлены 4 положительные допинг-пробы

Артур Хайруллин поделился информацией о ситуации с допингом в « ».

Ранее МХЛ подтвердила, что в пробах двух игроков молодежной команды «Салавата» были обнаружены следы мельдония.

«По информации моего источника из , в «Толпаре» уже выявлены 4 положительные допинг-пробы.

Еще по трем тестам ожидаются результаты», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне молодежная команда системы «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии). Во втором раунде Кубка Харламова клуб уступил «Омским Ястребам» (1-3).