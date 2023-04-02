Экс-биатлонист Васильев о допинге в «Толпаре»: «Обычная безалаберность. Люди игнорируют закон – сумасшедшие! Подводят Россию, подрывают имидж»

Теги Салават Юлаев допинг КХЛ МХЛ Дмитрий Васильев Толпар Политика Матч ТВ Хоккей

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев считает безалаберностью историю с допингом в «Толпаре». 

МХЛ подтвердила, что в пробах двух игроков молодежной команды «Салавата» были обнаружены следы мельдония. 

«Обычная безалаберность. Все знают, что мельдоний занесен в список запрещенных препаратов. Допинг или не допинг, все, он запрещен, а, значит, надо соблюдать закон. Но люди, видимо, игнорируют его. Стало быть, просто сумасшедшие!

Такие безответственные люди как раз и подводят Россию и подрывают имидж. И так время напряженное, а они еще масла в огонь подливают.

«Благодаря» таким людям и создается впечатление, что в России все используют допинг. Но это совсем не так. Только безответственные люди, которые непонятно на что рассчитывают, ведут себя так», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

4 комментария

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Marienburg
Ответ Ковид 07.10.52
Все-таки...в Питере какая-то эпидемия...слушаешь его представителей и диву даешься...Какой имидж...после ОИ14 и дела Валиевой...тьфу...а если вспомнить еще и про легкую атлетику и ходоков...тьфу еще раз...
Представители остальных городов рубят правду-матку, я так понимаю?
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Xell
"Не то что норги" —добавил Васильев и пошел за галоперидолом на кухню))
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Ковид 07.10.52
Все-таки...в Питере какая-то эпидемия...слушаешь его представителей и диву даешься...Какой имидж...после ОИ14 и дела Валиевой...тьфу...а если вспомнить еще и про легкую атлетику и ходоков...тьфу еще раз...
+1
-1
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Погладь быка
Не подрывают имидх, а его зарабатывают вместе с медалями. Просто иногда попадаются.
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