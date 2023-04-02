Экс-биатлонист Васильев о допинге в «Толпаре»: «Обычная безалаберность. Люди игнорируют закон – сумасшедшие! Подводят Россию, подрывают имидж»

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев считает безалаберностью историю с допингом в « ».

подтвердила, что в пробах двух игроков молодежной команды « » были обнаружены следы мельдония.

«Обычная безалаберность. Все знают, что мельдоний занесен в список запрещенных препаратов. Допинг или не допинг, все, он запрещен, а, значит, надо соблюдать закон. Но люди, видимо, игнорируют его. Стало быть, просто сумасшедшие!

Такие безответственные люди как раз и подводят Россию и подрывают имидж. И так время напряженное, а они еще масла в огонь подливают.

«Благодаря» таким людям и создается впечатление, что в России все используют допинг. Но это совсем не так. Только безответственные люди, которые непонятно на что рассчитывают, ведут себя так», – сказал двукратный олимпийский чемпион.