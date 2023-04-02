Экс-биатлонист Васильев о допинге в «Толпаре»: «Обычная безалаберность. Люди игнорируют закон – сумасшедшие! Подводят Россию, подрывают имидж»
Экс-биатлонист Дмитрий Васильев считает безалаберностью историю с допингом в «Толпаре».
МХЛ подтвердила, что в пробах двух игроков молодежной команды «Салавата» были обнаружены следы мельдония.
«Обычная безалаберность. Все знают, что мельдоний занесен в список запрещенных препаратов. Допинг или не допинг, все, он запрещен, а, значит, надо соблюдать закон. Но люди, видимо, игнорируют его. Стало быть, просто сумасшедшие!
Такие безответственные люди как раз и подводят Россию и подрывают имидж. И так время напряженное, а они еще масла в огонь подливают.
«Благодаря» таким людям и создается впечатление, что в России все используют допинг. Но это совсем не так. Только безответственные люди, которые непонятно на что рассчитывают, ведут себя так», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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