Мартемьянов о работе с молодежью: «Невозможно посадить сегодня саженец, а завтра собирать плоды. Надо ждать и терпеть»

Андрей Мартемьянов поделился мыслями о работе с молодыми хоккеистами

– Про вас говорят, что вы не про молодежь. Но по нынешнему составу так не сказать…

– Я люблю, чтобы молодежь росла. Мне нравится, когда они начинают крепнуть. Но для этого нужно время, а требуется результат тоже. Когда игроки играют вверх-вниз, вверх-вниз – ты не можешь предугадать: сегодня он сыграет здорово или плохо, а ты его ставишь в состав, рискуешь. Но терпеливо: сколько дали игрового времени, столько и сыграли.

Парни в прошлом году начали потихоньку крепнуть. Что я называю опыт – они в прошлом году уже прошли это. И плей-офф тоже без иностранцев играли. Это плоды: невозможно посадить сегодня саженец, а завтра собирать плоды. Надо ждать и терпеть. А будут ли терпеть болельщики – я не знаю, будет ли терпеть руководство – я тоже не знаю. Есть результат – ты работаешь, нет результата – ты свободен. Я тоже работать хочу (смеется).

И это надо делать постепенно, нельзя ломать парня морально. Какой был Димка Овчинников в прошлом году и какой в этом – совершенно разные люди. Он поменялся за сезон. Более профессиональный стал, более нацеленный. Я сам через это проходил, сам себя менял. Если молодые не на правильном пути, их надо направлять, – сказал главный тренер « » .