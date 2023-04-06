Мартемьянов подпишет контракт с «Амуром» с зарплатой около 25 млн рублей в год

Теги Сибирь Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Спорт-Экспресс Хоккей

25 миллионов рублей составит зарплата Андрея Мартемьянова в «Амуре»

Специалист близок к назначению на пост главного тренера хабаровской команды.

Тренер подпишет договор с «Амуром», по которому получит около 25 миллионов рублей за сезон.

В таком случае Андрей Мартемьянов заменит Вадима Епанчинцева в должности главного тренера «Амура».

С 2021 года Мартемьянов возглавляет «Сибирь». В этом сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции и проиграла «Авангарду» (1-4) в плей-офф в первом раунде.

Мартемьянов ранее тренировал «Амур» и выходил с командой в плей-офф, где уступил «Ак Барсу» (1-4) в первом раунде. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
С возвращением и понижением!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Мешков
это готовый тренер для Ак Барса, по моему.. но есть как есть
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Гарин
Понятное дело, что чужие деньги считать плохо, но.. 2 миллиона рублей в месяц. Тренер Амура. Да, заслуги игроцкие имеются, конечно. Тут в другом дело еще. Наверное, все тренера хоккейных школ Хабаровского края, вместе взятые, меньше получают
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий