Мартемьянов подпишет контракт с «Амуром» с зарплатой около 25 млн рублей в год

25 миллионов рублей составит зарплата Андрея Мартемьянова в «Амуре»

Специалист близок к назначению на пост главного тренера хабаровской команды.

Тренер подпишет договор с «Амуром», по которому получит около 25 миллионов рублей за сезон.

В таком случае заменит Вадима Епанчинцева в должности главного тренера « ».

С 2021 года Мартемьянов возглавляет « ». В этом сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции и проиграла «Авангарду» (1-4) в плей-офф в первом раунде.

Мартемьянов ранее тренировал «Амур» и выходил с командой в плей-офф, где уступил «Ак Барсу» (1-4) в первом раунде.