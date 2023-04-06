Мартемьянов подпишет контракт с «Амуром» с зарплатой около 25 млн рублей в год
25 миллионов рублей составит зарплата Андрея Мартемьянова в «Амуре»
Специалист близок к назначению на пост главного тренера хабаровской команды.
Тренер подпишет договор с «Амуром», по которому получит около 25 миллионов рублей за сезон.
В таком случае Андрей Мартемьянов заменит Вадима Епанчинцева в должности главного тренера «Амура».
С 2021 года Мартемьянов возглавляет «Сибирь». В этом сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции и проиграла «Авангарду» (1-4) в плей-офф в первом раунде.
Мартемьянов ранее тренировал «Амур» и выходил с командой в плей-офф, где уступил «Ак Барсу» (1-4) в первом раунде.
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