«Сибирь-Арена» готова к проведению тестового матча

Теги Сибирь КХЛ Ледовый дворец спорта "Сибирь" Арена-Сибирь Политика ТАСС Хоккей

«Сибирь-Арена» в Новосибирске готова к проведению тестового матча

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«На данный момент спортивные технологии на «Сибирь-Арене» готовы практически на 100%. Также завершены все строительно-монтажные работы. Сегодня на завершающей стадии находятся пуско-наладочные работы мультимедийного и проекционного оборудования. Тестируются билетно-пропускные системы, системы контроля допуска на объект, системы безопасности.

С июля начинается плановое инспектирование комиссией КХЛ всех арен, участвующих в чемпионате. Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена» исполнила все рекомендации первого инспекционного визита комиссии КХЛ, готова провести тестовый матч для получения допуска к участию в чемпионате», – сказал Ахапов.

Напомним, в феврале на новой арене должен был пройти тестовый матч с участием сотрудников силовых структур. Игра была отменена из-за визита комиссии КХЛ. 

На данный момент «Сибирь» проводит домашние матчи в ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающим 6055 зрителей. 

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5 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
В какой раз готова? Неужели трудно все сделать до конца, а потом уже говорить? Или же надо выслужиться и отрапортовать?
+3
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Mi4eL
Поздравляем Новосиб. новая аренда это прекрасно !
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Сибирский хоккей готов принять мир на своем льду!
❄️🌍
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гилберт
По регби?
0
-5
-5
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Владислав Васильков
Вот когда все всё примут, тогда докладывайте о готовности.

А то, как мальчик в притче про волка.
Третий раз уже открываете
+8
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