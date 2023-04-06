«Сибирь-Арена» готова к проведению тестового матча
«Сибирь-Арена» в Новосибирске готова к проведению тестового матча
Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
«На данный момент спортивные технологии на «Сибирь-Арене» готовы практически на 100%. Также завершены все строительно-монтажные работы. Сегодня на завершающей стадии находятся пуско-наладочные работы мультимедийного и проекционного оборудования. Тестируются билетно-пропускные системы, системы контроля допуска на объект, системы безопасности.
С июля начинается плановое инспектирование комиссией КХЛ всех арен, участвующих в чемпионате. Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена» исполнила все рекомендации первого инспекционного визита комиссии КХЛ, готова провести тестовый матч для получения допуска к участию в чемпионате», – сказал Ахапов.
Напомним, в феврале на новой арене должен был пройти тестовый матч с участием сотрудников силовых структур. Игра была отменена из-за визита комиссии КХЛ.
На данный момент «Сибирь» проводит домашние матчи в ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающим 6055 зрителей.
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