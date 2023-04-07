Генменеджер «Динамо»: «О′Делл хочет выйти на рынок. В переговорах с Эриком наступила глубокая пауза»

Теги Алексей Сопин КХЛ Эрик О′Делл Динамо Чемпионат.com Хоккей

Нападающий «Динамо» Эрик О′Делл хочет выйти на рынок свободных агентов

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

«После завершения сезона для московского «Динамо» мы сделали Эрику предложение на улучшенных финансовых условиях относительно действующего контракта. Он взял время на подумать, после чего сообщил клубу о том, что хочет выйти на рынок свободных агентов и посмотреть, какие могут быть предложения со стороны других клубов.

Закрыта ли с ним история или мы оставляем возможность его вернуть, если его не устроят поступившие предложения? В переговорах с Эриком у нас наступила глубокая пауза. Сейчас мы, также как и он, изучаем рынок и ищем подходящие для нас варианты», – сказал Сопин.

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2 комментария

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Dinamik1
Всех отдать оставить Сопина и Кудашева они то новые контракты пожписали.
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Сергей Омиго
В Сочи его ему там место
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