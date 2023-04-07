Генменеджер «Динамо»: «О′Делл хочет выйти на рынок. В переговорах с Эриком наступила глубокая пауза»

Нападающий «Динамо» Эрик О′Делл хочет выйти на рынок свободных агентов

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба .

«После завершения сезона для московского « » мы сделали предложение на улучшенных финансовых условиях относительно действующего контракта. Он взял время на подумать, после чего сообщил клубу о том, что хочет выйти на рынок свободных агентов и посмотреть, какие могут быть предложения со стороны других клубов.

Закрыта ли с ним история или мы оставляем возможность его вернуть, если его не устроят поступившие предложения? В переговорах с Эриком у нас наступила глубокая пауза. Сейчас мы, также как и он, изучаем рынок и ищем подходящие для нас варианты», – сказал Сопин.