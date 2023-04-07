Фетисов о клубах ВХЛ и КХЛ в новых регионах: «Нужно грамотно спланировать появление команды и под это создавать систему подготовки юных игроков»

Вячеслав Фетисов рассказал о планах организовать выставочный матч в Донецке

«В этом году мы планировали сыграть в Донецке в поддержку детей, но не сложилось. Мы сделаем это. У меня с этим городом связано много чего. У нас сложился хороший контакт со школой в Донецке. Привозили оттуда детишек в мою академию в Домодедове, чтобы они почувствовали – что такое ежедневные тренировки.

Никогда не забуду глаза 10-летних детей, которые прожили почти всю жизнь в этом ужасе. Хочется максимально скрасить их жизнь сегодня. Такие мероприятия мы проводим ежегодно.

Насколько реально появление клубов ВХЛ и КХЛ в новых регионах? Это обязательно нужно делать. Например, «Адмирал», который появился на карте большого хоккея. Во Владивостоке не было никогда хоккея. Когда я был сенатором, решил, что надо привезти туда команду.

Все, что нужно – грамотно спланировать появление команды и под это создавать систему подготовки юных хоккеистов. Это будет необходимо делать», – заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Фетисов.

Напомним, ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ выступал хоккейный клуб «Донбасс».

Правительство предложило интегрировать новые регионы России в систему спорта страны. Это предполагает участие в соревнованиях любого уровня