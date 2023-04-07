Войнов сыграет за «Ак Барс» в 4-м матче серии с «Авангардом», Хафизуллин пропустит игру

Теги Ак Барс Вячеслав Войнов КХЛ Кубок Гагарина Динар Хафизуллин Хоккей

Вячеслав Войнов сыграет за «Ак Барс» в четвертом матче серии с «Авангардом»

Игра состоится сегодня, 7 апреля. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Защитник не выходил на лед в третьем матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина против омского клуба (2-1). 

В нынешнем плей-офф на счету 33-летнего Войнова 13 матчей и 8 (0+8) очков при показателе полезности «-2». 

Защитник Динар Хафизуллин пропустит игру.

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3 комментария

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ЧакЧак
Вперед Ак Барс ! Ждем воскресенья чтоб закончить серию ! Идем на арену !
+1
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+1
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Tina
Ответ Илья Муромцев
Пусть хоть Дед мазай сыграет ) Главное -чтоб победили !!!✌✌✌👌 Удачи Барсам!!!✊💪
😄👍
0
0
0
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Илья Муромцев
Пусть хоть Дед мазай сыграет ) Главное -чтоб победили !!!✌✌✌👌
Удачи Барсам!!!✊💪
+3
-2
+1
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