Коньков о поражении «Авангарда»: «Первое звено «Ак Барса» использовало свои моменты и сделало результат. Самое интересное только начинается»

Теги Ак Барс Авангард Сергей Коньков КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

Сергей Коньков высказался о поражении «Авангарда» в игре с «Ак Барсом» (2:3 ОТ, 1-2)

«То, что «Авангард» не должен выходить в финал после поражений, подобных вчерашнему, – глупость полная. Идет серия, обе команды сражаются. Если кто-то считает «Ак Барс» слабым соперником, то не стоит витать в облаках.

Первое звено казанцев использовало свои моменты и сделало результат. Личности решают в составе обеих команд.

Михаил Кравец сказал, что его подопечные контролировали игру, но им не хватило пяти минут для того, чтобы дотерпеть. Самое интересное только начинается. Финалы обеих конференций интересно смотреть», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков.

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