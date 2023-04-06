Жамнов о КХЛ: «Сезон получается одним из самых интересных: увеличилось количество матчей, борьба шла до самого конца»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов назвал текущий сезон одним из самых интересных в КХЛ

В финале Запада в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ встречаются ЦСКА и СКА, в финале Востока –  «Авангард» и «Ак Барс».

«Все четыре команды являются претендентами на Кубок Гагарина, посмотрим, кто будет в финале. Вы сами видите, какие игры, предсказать что-то тяжело.

Думаю, сезон получается вообще одним из самых интересных: увеличилось количество матчей, борьба шла до самого конца. Только в самом завершении регулярного чемпионата стали понятны команды, которые вышли в плей-офф с седьмых-восьмых мест.

Плотность была очень высокой, что еще раз говорит – борьба шла до самого конца», – сказал главный тренер сборной России и «Спартака» Жамнов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий