Жамнов о КХЛ: «Сезон получается одним из самых интересных: увеличилось количество матчей, борьба шла до самого конца»

Алексей Жамнов назвал текущий сезон одним из самых интересных в КХЛ

В финале Запада в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ встречаются и СКА, в финале Востока – « » и « ».

«Все четыре команды являются претендентами на , посмотрим, кто будет в финале. Вы сами видите, какие игры, предсказать что-то тяжело.

Думаю, сезон получается вообще одним из самых интересных: увеличилось количество матчей, борьба шла до самого конца. Только в самом завершении регулярного чемпионата стали понятны команды, которые вышли в плей-офф с седьмых-восьмых мест.

Плотность была очень высокой, что еще раз говорит – борьба шла до самого конца», – сказал главный тренер сборной России и «Спартака» Жамнов.