Шарипзянов о поражении от «Ак Барса»: «Авангард» заслужил большего, играл хорошо. А что расстраиваться? Ну давайте заплачем»

Дамир Шарипзянов считает, что «Авангард» провел хороший матч с «Ак Барсом»

Капитан « » ответил на вопросы после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-2 в серии( в третьем матче финала Восточной конференции.

– Как вам матч?

– Отличный. Да, мы уступили. Но играли хорошо, заслужили большее. При этом «Ак Барс» бился до конца, их – с победой.

– А вот ваш коллега Зият Пайгин сказал, что «матч хреновый».

– Естественно, когда ты проигрываешь в овертайме на своей арене, в этом нет ничего приятного.

Но 1–2 в серии – это не страшно. Играем до четырех побед. Настроение у нас будет хорошим. Посмотрим видео, может быть, покатаемся, и в пятницу – в бой.

– То есть вы не в нокдауне?

– А что расстраиваться? Ну давайте заплачем и поедем все по домам. Нет, конечно. В нашей команде боевое настроение.

Никто не думал, что будет легко. Это финал конференции, а «Ак Барс» – сильная команда с сильным тренером. Я не вижу смысла грустить.

Мы провели хорошую игру. Да, пропустили ненужные голы, и у нас были ненужные удаления, которые мы договаривались не делать. Но сложилось так, – сказал .

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