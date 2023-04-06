Шарипзянов о поражении от «Ак Барса»: «Авангард» заслужил большего, играл хорошо. А что расстраиваться? Ну давайте заплачем»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Дамир Шарипзянов Матч ТВ Хоккей

Дамир Шарипзянов считает, что «Авангард» провел хороший матч с «Ак Барсом»

Капитан «Авангарда» ответил на вопросы после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-2 в серии( в третьем матче финала Восточной конференции.

– Как вам матч?

– Отличный. Да, мы уступили. Но играли хорошо, заслужили большее. При этом «Ак Барс» бился до конца, их – с победой.

– А вот ваш коллега Зият Пайгин сказал, что «матч хреновый».

– Естественно, когда ты проигрываешь в овертайме на своей арене, в этом нет ничего приятного.

Но 1–2 в серии – это не страшно. Играем до четырех побед. Настроение у нас будет хорошим. Посмотрим видео, может быть, покатаемся, и в пятницу – в бой.

– То есть вы не в нокдауне?

– А что расстраиваться? Ну давайте заплачем и поедем все по домам. Нет, конечно. В нашей команде боевое настроение.

Никто не думал, что будет легко. Это финал конференции, а «Ак Барс» – сильная команда с сильным тренером. Я не вижу смысла грустить.

Мы провели хорошую игру. Да, пропустили ненужные голы, и у нас были ненужные удаления, которые мы договаривались не делать. Но сложилось так, – сказал Дамир Шарипзянов.

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5 комментариев

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Рузалия Лакербая
Ответ Dvmjk
Иду сейчас по ул. Ленина, а тут команда Ак Барс гуляет в полном составе. Билялов с девушкой на лавочке, Радулов с Лямкиным на самокатах катаются - смотришь вне хоккея: хорошие солнечные ребята, каждый чем-то занят.
Спалил Билялова😱. Как ему теперь в Казань к жене возвращаться😄
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Игорь Климов
К команде претензий нет, но есть кое-какие претензии к Демченко.
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Den Sh
Завтра увидим какое будет настроение у команды и отошли ли от такой оплеухи.
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Dvmjk
Иду сейчас по ул. Ленина, а тут команда Ак Барс гуляет в полном составе. Билялов с девушкой на лавочке, Радулов с Лямкиным на самокатах катаются - смотришь вне хоккея: хорошие солнечные ребята, каждый чем-то занят.
+1
-1
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Волк16
наш пацан!!! Дамир, но прости, ты сейчас враг!!! Ак Барс Удачи!!!
+6
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