«Динамо» продлило контракты с главным тренером Кудашовым и его штабом на один сезон

Теги Алексей Кудашов Андрей Скопинцев Александр Савченков Вячеслав Козлов КХЛ Динамо Константин Власов Хоккей

«Динамо» продлило контракты с главным тренером Алексеем Кудашовым и его штабом на один год

На очередном заседании Совета директоров московского клуба были подписаны контракты с главным тренером Алексеем Кудашовым и его помощниками сроком на один сезон.

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 5-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина выбыло в первом раунде, уступив «Торпедо» (2-4). 

Тренерский штаб «Динамо» в сезоне-2023/24

Главный тренер: Алексей Кудашов;

Старший тренер: Вячеслав Козлов;

Тренеры: Андрей Скопинцев, Александр Савченков;

Тренер вратарей: Константин Власов;

Тренеры по физподготовке: Ларс-Йоран Альквист, Александр Ахлаткин.

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23 комментария

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Вольфсбург
Ответ Dinamik1
Глупое и бездарное решение.Нам опять ни чего не светит.А кудашев получил все что хотел.
Видел тут два назад Крикунова, дедушка на новеньком Lexus 570 ездит. Я думаю он не сильно переживает, что после позора от СКА с ним попрощались, также и Кудашёву, время идёт деньги капают.
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Александр Балабанов
Ответ Валерий Ковальчук
Извините, а Константин Власов, тренер вратарей, это кто ??? Где играл, тренеровал ???
Играл по высшей лиге. Вратарей тренирует в КХЛ с 2013 года (Адмирал, ЦСКА, Автомобилист, Динамо).
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Кеша
Кудашов : «Это у него (игрока) надо спросить чего он в угол поехал» . Вот такой будет уровень . Сомневаюсь , что Кудашов знает хотя бы половину из современных методик подготовки спортсменов . Пусть уж лучше в Пинске баллоны таскают, а то будут еле жопу таскать уже во втором периоде . В руководстве сидят враги Динамо , наверное . Другого объяснения нет . Нет стремления к развитию , нет тех задач , что были при Юрзинове - только борьба за золото. Сейчас попасть бы восьмерочку . Тьфу .
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DYNAMOLEG
Ни одного настоящего Динамовца.
Ни одного прошедшего школу Динамо, хоть какую...
Как началась разруха с приходом шайки в 2010,так конца и не видно...
+2
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Dinamik1
Глупое и бездарное решение.Нам опять ни чего не светит.А кудашев получил все что хотел.
+2
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AClockworkOrange
Абонемент можно не продлевать... Жаль.
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Said Saidov
Ответ Eliza77
Грустно конечно
Да вообще, я б не стал его оставлять в Динамо. Хоть и болельщик Ак Барса. После слов «ну и кто тут в оборонительный хоккей играет?» после 2:1 в серии. И что в итоге? За слова не ответил. Да и игроком, продался за мешок картошки))) помню весь дворец спорта в Казани скандировал ему))😂😂😂
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Faroe
Следующий сезон опять в жопе будут с таким тренерским штабом!!!
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Андрей Королёнок
С кем пари? Результат в лучшем случае тот же.
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Верховенский1990
Да, что-то стухло Динамо Великое после ухода Знарка, и прошло уже 10 лет, да и объединиться сейчас не с кем.
+1
-3
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Владимир Никаноров
Мало обнадеживающая новость а воз и ныне там ничего не меняется в политике клуба...тренерский штаб во главе с Кудашовым наглядно показал свою без перспективность...
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Валерий Ковальчук
Извините, а Константин Власов, тренер вратарей, это кто ??? Где играл, тренеровал ???
+2
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Олег
Ответ Владимир
У нас Трактор тоже оставил, да и СЮ тоже сохранил..
У Магнитки всё на оборот. Но это
к лучшему....
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Rjcnbr
Может хоть в этом году отменит запрещённые сборы. Всё равно они бесполезны
0
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Вольфсбург
Спасибо что в пятницу сообщили, вечером пойду помяну Динамо(
+4
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dr.mishi2011
Последний шанс. Посмотрим.Верим в команду!
0
-2
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Дядя Дрон
Шведа да бы выкинуть надо, а то вялость была с торпедо
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ARAMIS777
Правильной дорогой идём товарищи! Итогами сезона полностью довольны,и никто ни в чём не виноват.☝️
+7
-2
+5
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Владимир
У нас Трактор тоже оставил, да и СЮ тоже сохранил..
+2
0
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Kipsone
Короче Задачи на сезон будут те же что в настоящем, и главный тренер будет обвинять игроков что ожидал большего)
+5
0
+5
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Eliza77
Грустно конечно
+9
-1
+8
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Славонычч
Привет семье 🫲😄
+1
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Ми Ша
Правильное решение 👍!
Коней на переправе не меняют
+3
-3
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