«Динамо» продлило контракты с главным тренером Кудашовым и его штабом на один сезон

«Динамо» продлило контракты с главным тренером Алексеем Кудашовым и его штабом на один год

На очередном заседании Совета директоров московского клуба были подписаны контракты с главным тренером и его помощниками сроком на один сезон.

В сезоне-2022/23 « » заняло 5-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина выбыло в первом раунде, уступив «Торпедо» (2-4).

Тренерский штаб «Динамо» в сезоне-2023/24

Главный тренер: Алексей Кудашов;

Старший тренер: Вячеслав Козлов;

Тренеры: Андрей Скопинцев, Александр Савченков;

Тренер вратарей: Константин Власов;

Тренеры по физподготовке: Ларс-Йоран Альквист, Александр Ахлаткин.