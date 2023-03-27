Станислав Петухов о том, что в «Динамо» напрашивается смена тренера: «Мне не дали прочитать мое интервью, не знаю, что опубликовали. Кудашов должен остаться, те слова – глупость»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Станислав Петухов Динамо Чемпионат.com Хоккей

Станислав Петухов прокомментировал ситуацию с интервью о возможной смене тренера «Динамо». 

Ранее были опубликованы такие слова олимпийского чемпиона про московский клуб: «Разин освободился, было бы интересно увидеть его на мостике. Смена тренера напрашивается». 

«К сожалению, мне не дали прочитать мое интервью, поэтому даже не знаю, что там за меня опубликовали. Они должны были дать мне прочитать его, но этого сделано не было, поэтому не могу отвечать за то, чтобы было написано от моего имени.

Хочу сказать, что Кудашов – это наш, динамовский человек. Он успешно выступал за нашу команду как игрок и сейчас многое делает как тренер, чтобы команда выступала хорошо. Должен ли он оставаться главным тренером? Конечно. Он вдумчивый человек, и те слова – это глупость. Вот такое мое мнение», – сказал Петухов. 

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3 комментария

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Кеша
Такие перевороты от заслуженных ветеранов Давыдова , Петухова не к лицу . Мышиная возня пошла не шуточная перед 30 марта . Одни перетягивают на свою сторону других . Неприятно . Кудашов выгоден многим . Ничего не просит, играет с теми кого дадут . И за результат можно не переживать . Если , что все свалят на Кудашова - он же тренер . И задачи соответствующие - попасть в восьмерку .
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Deathspell Omega
Ответ Dinamik1
Однозначно на выход.Выстовлять свои условия перед руководством об продлении и улучшении контракта перед плей оф это рвачество.И не кокой он не динамовец а хапуга и жлоб.
Пупкин, из тебя то какой "Динамовец", чтобы советы твои слушать?
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Dinamik1
Однозначно на выход.Выстовлять свои условия перед руководством об продлении и улучшении контракта перед плей оф это рвачество.И не кокой он не динамовец а хапуга и жлоб.
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