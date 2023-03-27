Станислав Петухов о том, что в «Динамо» напрашивается смена тренера: «Мне не дали прочитать мое интервью, не знаю, что опубликовали. Кудашов должен остаться, те слова – глупость»

Станислав Петухов прокомментировал ситуацию с интервью о возможной смене тренера « ».

Ранее были опубликованы такие слова олимпийского чемпиона про московский клуб: «Разин освободился, было бы интересно увидеть его на мостике. Смена тренера напрашивается».

«К сожалению, мне не дали прочитать мое интервью, поэтому даже не знаю, что там за меня опубликовали. Они должны были дать мне прочитать его, но этого сделано не было, поэтому не могу отвечать за то, чтобы было написано от моего имени.

Хочу сказать, что – это наш, динамовский человек. Он успешно выступал за нашу команду как игрок и сейчас многое делает как тренер, чтобы команда выступала хорошо. Должен ли он оставаться главным тренером? Конечно. Он вдумчивый человек, и те слова – это глупость. Вот такое мое мнение», – сказал Петухов.