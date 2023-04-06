Кудашов заявил о договоренности с «Динамо» по контракту: «Обговорены все условия, тренерский штаб»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Алексей Кудашов сообщил о договоренности по новому контракту с московским «Динамо»

«Что касается контракта с «Динамо», то договоренность есть. Обговорены все условия, тренерский штаб.

Надеюсь, что в ближайшие дни что‑то решится. Совет директоров должен пройти завтра», – сказал главный тренер команды.

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством Алексея Кудашова заняла пятое место в таблице Западной конференции.

В первом раунде плей-офф бело-голубые проиграли «Торпедо» со счетом 2-4 в серии.

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5 комментариев

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Faroe
Кудашова в отставку!
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BW_world
Ну за что? Прости господи
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Александр Максаков
Круговорот Кудашова в природе
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Валерий Ковальчук
Кардинально ничего не изменится. Кудаш крепкий тренер-середняк, как и Динамо последние лет 8. Ждём 1-2 круг в плей-офф, и в отпуск !!! Получим за сезон 3 с плюсом и какие-нибудь оправдания. И по новой....
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Кеша
Понеслась )))! Ничего не изменится !
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