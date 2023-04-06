Кудашов заявил о договоренности с «Динамо» по контракту: «Обговорены все условия, тренерский штаб»
Алексей Кудашов сообщил о договоренности по новому контракту с московским «Динамо»
«Что касается контракта с «Динамо», то договоренность есть. Обговорены все условия, тренерский штаб.
Надеюсь, что в ближайшие дни что‑то решится. Совет директоров должен пройти завтра», – сказал главный тренер команды.
В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством Алексея Кудашова заняла пятое место в таблице Западной конференции.
В первом раунде плей-офф бело-голубые проиграли «Торпедо» со счетом 2-4 в серии.
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