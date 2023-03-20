Кудашов о результате «Динамо» в плей-офф: «Есть элемент физической подготовки – подкорректируем ее. Я доложил, где были ошибки»

Теги Алексей Кудашов Вячеслав Козлов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Кудашов объяснил, почему «Динамо» проиграло в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Думаю, что вы от меня хотите услышать по спортивной части. Регулярную часть команда прошла ровно.

И больше всего вас интересует, что же произошло у нас в плей-офф и почему команда выступила вот таким образом. На самом деле есть элемент физической подготовки. И сегодня на совете директоров я доложил, где были допущены ошибки.

Не хочу публично проходиться по игрокам и тренерскому штабу. Но к следующему сезону мы подкорректируем подготовку.

Этот сезон был новым для нас, потому что чемпионат состоял из большого количества матчей и все было по-другому.

Ожидалось, что после его завершения мы сделаем глобальные выводы и будем смотреть, куда двигаться дальше.

Не скрою, что во многом сезон становится похож на НХЛ, и нам надо будет перенимать опыт из НХЛ. И мы уже начали это делать, есть у меня контакты.

Да и Вячеслава Козлова представлять не надо, он всю жизнь там проиграл. Часть подготовки мы возьмем оттуда.

Также есть вопросы по реализации моментов, психологии и дисциплине. Сегодня обо всем этом было доложено совету директоров», – сказал главный тренер московского «Динамо».

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2 комментария

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Кеша
Что же ты ни хрена за два года не подправил ? Достал уже . Надо прощаться по-мужски ! Давайте Разина .
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Михаил Никитов
Лучше бы Олега Валерьевича вернули!
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