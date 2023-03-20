Кудашов о результате «Динамо» в плей-офф: «Есть элемент физической подготовки – подкорректируем ее. Я доложил, где были ошибки»

объяснил, почему «Динамо» проиграло в первом раунде плей-офф .

«Думаю, что вы от меня хотите услышать по спортивной части. Регулярную часть команда прошла ровно.

И больше всего вас интересует, что же произошло у нас в плей-офф и почему команда выступила вот таким образом. На самом деле есть элемент физической подготовки. И сегодня на совете директоров я доложил, где были допущены ошибки.

Не хочу публично проходиться по игрокам и тренерскому штабу. Но к следующему сезону мы подкорректируем подготовку.

Этот сезон был новым для нас, потому что чемпионат состоял из большого количества матчей и все было по-другому.

Ожидалось, что после его завершения мы сделаем глобальные выводы и будем смотреть, куда двигаться дальше.

Не скрою, что во многом сезон становится похож на НХЛ, и нам надо будет перенимать опыт из НХЛ. И мы уже начали это делать, есть у меня контакты.

Да и представлять не надо, он всю жизнь там проиграл. Часть подготовки мы возьмем оттуда.

Также есть вопросы по реализации моментов, психологии и дисциплине. Сегодня обо всем этом было доложено совету директоров», – сказал главный тренер московского « ».