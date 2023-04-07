Джек Хьюз с 2+2, Рантанен с 3+1 и Лайон с 56 сэйвами – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Флорида Колорадо НХЛ Микко Рантанен Алекс Лайон Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз, Микко Рантанен и Алекс Лайон – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с 4 (2+2) очками в матче с «Коламбусом» (8:1). У 21-летнего игрока 95 (42+53) очков в 75 играх, ему остался один балл до повторения клубного рекорда Патрика Элиаша (96 очков в 82 играх, 40+56, 2000/01). 

Вторая звезда – форвард «Колорадо» Микко Рантанен с 4 (3+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (6:2). Нападающий стал 3-м финским игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 50 шайб за сезон. 

Третья звезда – вратарь «Флориды» Алекс Лайон с 56 сэйвами после 58 бросков «Оттавы» (7:2). Американец выиграл 5 матчей подряд при 96,1% отраженных бросков (172 из 179). 

2 комментария

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mantruck
Рантанен на сотку идёт в этом сезоне
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gukmamop
Лайон крут, эдак и Найта посадит на лавку
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