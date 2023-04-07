Вратарь «Флориды» Лайон одержал 5-ю победу подряд, отразив 56 бросков «Оттавы» из 58

Теги Оттава Флорида Сергей Бобровский Роберто Луонго НХЛ Алекс Лайон Хоккей

Вратарь «Флориды» Алекс Лайон одержал 5-ю победу подряд, отразив 56 бросков «Оттавы»

«Пантерс» обыграли «Сенаторс» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Сергей Бобровский пропустил 5-й матч подряд из-за болезни. 

30-летний Лайон одержал 5-ю победу подряд, в этих матчах он отразил 172 из 179 бросков (96,1% сэйвов на отрезке).

Сегодня американец справился с 56 бросками из 58. Это 2-й результат в истории «Пантерс» по числу сэйвов за один матч регулярки.

Лучше результат был только у Роберто Луонго в 2002 году – 57 в матче с «Детройтом» (2:3, после 60 бросков). 

«Флорида» продолжает борьбу за выход в плей-офф и занимает 1-ю строчку wild card на Востоке. У команды 89 очков в 79 играх, столько же у «Айлендерс», у «Питтсбурга» на очко меньше.

10 комментариев

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Белый офицер
Флорида с момента подписания Дыровського все время выходит в плей-офф за счет бэкапов. Они почему то лучше играют чем 10 мульйонный тащер ))
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Белый офицер
Армянен, так как ты, как настоящий мужик, ограничил меня писать тебе ответы, то я отвечу последний раз вот так:
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Серожа возвращал себе место стартера не по игровым моментам. Он как был дуршлагом так им и остается. По этому любой другой вратарь (даже АХЛовец) на фоне Боба смотрится стеной. Дриджера забрали на драфте, Найт спился.
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yaki2104
Для Флориды уже давно плей-офф, вот и пропускают меньше.
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Амфитрион
Ответ Direct free kick
Если оставят без плей-офф питтсбург - пусть ставят кого хотят
Вообще, ничего против Пингвинов не имею, но, думается, на сегодняшний день им в плове делать нечего.
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Direct free kick
Ответ Амфитрион
Имею ввиду остаться в рамке на плов, если Флорида туда пройдет. На долгой дистанции сомнительно что Лайон может быть стабилен, но конкретно сейчас могут его и оставить основным.
Если оставят без плей-офф питтсбург - пусть ставят кого хотят
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Амфитрион
Ответ Direct free kick
Не надоело? Дриджер, Найт, Лайон? Каждый раз все должны были вытеснить, но карета превращалась в тыкву
Имею ввиду остаться в рамке на плов, если Флорида туда пройдет. На долгой дистанции сомнительно что Лайон может быть стабилен, но конкретно сейчас могут его и оставить основным.
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Direct free kick
Ответ Амфитрион
Такими темпами Лайон и после выздоровления Боба может в рамке остаться. Если, конечно, Пантеры вообще в плов попадут. Непонятно только где это всю карьеру он прятал такой уровень.
Не надоело? Дриджер, Найт, Лайон? Каждый раз все должны были вытеснить, но карета превращалась в тыкву
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Maasd4m
Ответ Амфитрион
Такими темпами Лайон и после выздоровления Боба может в рамке остаться. Если, конечно, Пантеры вообще в плов попадут. Непонятно только где это всю карьеру он прятал такой уровень.
Если бы не такой тяжелый контракт Боба, то Лайон может и остался бы первым. Но пока контракт никуда не делся, вряд ли Боба сделают запасным. Может 50/50 играть будут.
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Samsonov_24_4_11_15
Эт ладно, там вратарь Оттавы наверняка какие-то рекорды установил) за 38 минут на льду не отразил ни одного броска в равных составах, по его воротам в равных составах за 38 минут было нанесено всего два броска)
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Амфитрион
Такими темпами Лайон и после выздоровления Боба может в рамке остаться. Если, конечно, Пантеры вообще в плов попадут. Непонятно только где это всю карьеру он прятал такой уровень.
+5
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+4
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