Вратарь «Флориды» Лайон одержал 5-ю победу подряд, отразив 56 бросков «Оттавы» из 58

Вратарь «Флориды» Алекс Лайон одержал 5-ю победу подряд, отразив 56 бросков «Оттавы»

«Пантерс» обыграли «Сенаторс» (7:2) в регулярном чемпионате .

Сергей Бобровский пропустил 5-й матч подряд из-за болезни.

30-летний одержал 5-ю победу подряд, в этих матчах он отразил 172 из 179 бросков (96,1% сэйвов на отрезке).

Сегодня американец справился с 56 бросками из 58. Это 2-й результат в истории «Пантерс» по числу сэйвов за один матч регулярки.

Лучше результат был только у в 2002 году – 57 в матче с «Детройтом» (2:3, после 60 бросков).

« » продолжает борьбу за выход в плей-офф и занимает 1-ю строчку wild card на Востоке. У команды 89 очков в 79 играх, столько же у «Айлендерс», у «Питтсбурга» на очко меньше.