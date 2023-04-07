Вратарь «Флориды» Лайон одержал 5-ю победу подряд, отразив 56 бросков «Оттавы» из 58
Вратарь «Флориды» Алекс Лайон одержал 5-ю победу подряд, отразив 56 бросков «Оттавы»
«Пантерс» обыграли «Сенаторс» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Сергей Бобровский пропустил 5-й матч подряд из-за болезни.
30-летний Лайон одержал 5-ю победу подряд, в этих матчах он отразил 172 из 179 бросков (96,1% сэйвов на отрезке).
Сегодня американец справился с 56 бросками из 58. Это 2-й результат в истории «Пантерс» по числу сэйвов за один матч регулярки.
Лучше результат был только у Роберто Луонго в 2002 году – 57 в матче с «Детройтом» (2:3, после 60 бросков).
«Флорида» продолжает борьбу за выход в плей-офф и занимает 1-ю строчку wild card на Востоке. У команды 89 очков в 79 играх, столько же у «Айлендерс», у «Питтсбурга» на очко меньше.
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Серожа возвращал себе место стартера не по игровым моментам. Он как был дуршлагом так им и остается. По этому любой другой вратарь (даже АХЛовец) на фоне Боба смотрится стеной. Дриджера забрали на драфте, Найт спился.