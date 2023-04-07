Рантанен сделал хет-трик в матче с «Сан-Хосе» и стал 3-м финном в истории НХЛ с 50+ голами за сезон

Микко Рантанен – 3-й финн в истории НХЛ с 50+ шайбами за сезон

Форвард « » набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата против « » (6:2).

В его активе стало 98 (52+46) баллов в 77 играх. Хет-трик – 6-й в лиге.

До Рантанена отметки 50 шайб за сезон достигали только 2 игрока из – Яри Курри (4 раза, причем подряд) и (3, включая рекордные 76 шайб в 84 играх, 1992/93).

Микко вышел на 3-е место в гонке снайперов. Его опережают только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 62 шайбы в 79 играх) и Давид Пастрняк («Бостон», 57 в 78).