Джек Хьюз набрал 2+2 в матче с «Коламбусом». У него 95 очков в 75 играх, до рекорда «Нью-Джерси» – 1 балл

Джек Хьюз набрал 2+2 в матче с «Коламбусом», у него 95 очков в сезоне

21-летний форвард « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (8:1).

В активе первого номера драфта НХЛ-2019 стало 95 (42+53) очков в 75 играх. Он стал вторым игроком в истории клуба, достигшим такой отметки.

Рекорд принадлежит (96 очков в 82 играх, 40+56, 2000/01).

«Девилс» осталось провести еще 3 игры до завершения регулярки – с «Бостоном» (в гостях), «Баффало» (дома) и «Вашингтоном» (в гостях).