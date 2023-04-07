Джек Хьюз набрал 2+2 в матче с «Коламбусом». У него 95 очков в 75 играх, до рекорда «Нью-Джерси» – 1 балл
Джек Хьюз набрал 2+2 в матче с «Коламбусом», у него 95 очков в сезоне
21-летний форвард «Нью-Джерси» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (8:1).
В активе первого номера драфта НХЛ-2019 стало 95 (42+53) очков в 75 играх. Он стал вторым игроком в истории клуба, достигшим такой отметки.
Рекорд принадлежит Патрику Элиашу (96 очков в 82 играх, 40+56, 2000/01).
«Девилс» осталось провести еще 3 игры до завершения регулярки – с «Бостоном» (в гостях), «Баффало» (дома) и «Вашингтоном» (в гостях).
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Отличный сезон проводит.