Джек Хьюз набрал 2+2 в матче с «Коламбусом». У него 95 очков в 75 играх, до рекорда «Нью-Джерси» – 1 балл

Теги рейтинги Нью-Джерси Коламбус Патрик Элиаш НХЛ Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз набрал 2+2 в матче с «Коламбусом», у него 95 очков в сезоне

21-летний форвард «Нью-Джерси» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (8:1). 

В активе первого номера драфта НХЛ-2019 стало 95 (42+53) очков в 75 играх. Он стал вторым игроком в истории клуба, достигшим такой отметки. 

Рекорд принадлежит Патрику Элиашу (96 очков в 82 играх, 40+56, 2000/01). 

«Девилс» осталось провести еще 3 игры до завершения регулярки – с «Бостоном» (в гостях), «Баффало» (дома) и «Вашингтоном» (в гостях). 

9 комментариев

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Коламбус ещё 4 игры будет соревноваться с Анахаймом кто же хуже... скорее бы этот позор кончился
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Divan expert
Ответ Александр Балабанов
https://www.quanthockey.com/nhl/records/nhl-players-all-time-points-leaders.html Прокрутить вправо до раздела per Game, сортировать
Большое спасибо. Эх, жаль, только что там ограничения по данным параметрам от 200 шайб, 300 ассистов и 500 очков. Просто интересно было бы узнать например на график для молодым игроков вроде того же Джека Хьюза. Конечно, можно вручную посчитать для молодых и сравнить с лидерами, но думал может какой сайт считает данную статистику без ограничений)
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Александр Балабанов
Ответ Divan expert
Может кто знает, где можно посмотреть по среднему набору голов, ассистов и очков за матч по игрокам за всю историю НХЛ?
https://www.quanthockey.com/nhl/records/nhl-players-all-time-points-leaders.html

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Divan expert
Может кто знает, где можно посмотреть по среднему набору голов, ассистов и очков за матч по игрокам за всю историю НХЛ?
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See what
Нью-джерси открыли миру "ловушку Лемера" - "капкан средней зоны" --- основу хоккея с шайбой, ясно что им не нужны 100-очковые бомбардиры, и Хьюзу не позволят излишние шалости
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dosatuy
Да уж Девилз обычно играли в обороне. Стата клуба в этом плане не впечатляет. Хьюз наверняка ее улучшит.
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See what
Даже не догадывался как все печально с бомбардирами в истории Дэвилс
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See what
Даёшь дьяволам первого 100-очкого бомбардира !
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ARAMIS777
Желаю Джеку сотку набрать.
Отличный сезон проводит.
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