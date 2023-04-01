Толчинский, вероятно, уйдет из «Авангарда». Игрок не хочет жить в Омске, «Ак Барс» им интересуется («Бизнес Online»)

может покинуть «Авангард» после сезона .

У хоккеиста 30 апреля истекает действующее соглашение с клубом.

Нападающий, скорее всего, не останется в « », об этом сообщает «Бизнес Online».

Издание пишет о том, что Толчинский не горит желанием жить в Омске, поэтому в прошлом межсезонье продлил контракт с командой только на год.

Предметный интерес к хоккеисту уже проявляет « ». Казанский клуб не первый год хочет заполучить форварда.

В этом сезоне «Авангард» вернулся в Омск – и этот чемпионат стал самым результативным в карьере Толчинского, который набрал 56 (16+40) очков в 68 матчах регулярки.

Сергей занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, уступив три очка Владимиру Ткачеву.