Толчинский, вероятно, уйдет из «Авангарда». Игрок не хочет жить в Омске, «Ак Барс» им интересуется («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Авангард возможные переходы КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский может покинуть «Авангард» после сезона КХЛ.

У хоккеиста 30 апреля истекает действующее соглашение с клубом.

Нападающий, скорее всего, не останется в «Авангарде», об этом сообщает «Бизнес Online».

Издание пишет о том, что Толчинский не горит желанием жить в Омске, поэтому в прошлом межсезонье продлил контракт с командой только на год.

Предметный интерес к хоккеисту уже проявляет «Ак Барс». Казанский клуб не первый год хочет заполучить форварда.

В этом сезоне «Авангард» вернулся в Омск – и этот чемпионат стал самым результативным в карьере Толчинского, который набрал 56 (16+40) очков в 68 матчах регулярки.

Сергей занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, уступив три очка Владимиру Ткачеву.

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35 комментариев

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Даня Чебыкин
Ответ BLAD
Советский Спорт тоже?
эти вообще отбитые. они там с гимаевым еще общались уже после смерти. бррр
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Даня Чебыкин
Ответ Igor Zolotarevski
Ну да,Омск не Москва
ничто не москва, кроме москвы. ничто не воробей, кроме воробья. итд итп
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KSA1985
Ответ Shldnkn
Толчку нужна столица
Столица и есть толчок
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srs
Ответ srs
Освобождается Джонни, который Тейвз
Макди? Пока занят
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Алексей Тарлыков
Газета Омские инсайды:" Сафонов и Воронков хотят во время серии перейти в Авангард, потому что не хотят играть с Радуловым в одной тройке"
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Алексей Тарлыков
Что-то припозднились Бизнес Онлайн с набросами. Я уж переживать начал не отключили у них ли интернет
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йозе марино
гениально очень вовремя запущенный слух..психологическая атака на Аву)
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Petir Beilisch
ну, если накидывают и что?! не омичам жаловаться на них работает ручной Лысенков и газпроммедиа, если говорить в таком ключе.
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Shldnkn
Толчку нужна столица
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-1
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srs
Ответ srs
Толчи, Пулкки и в центре Янчевски? Потуральски? Павелски?
Освобождается Джонни, который Тейвз
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mnb213
Ответ Семен Антонов
Комментарий удален модератором
Парни Вас с 1 апреля поздравили, а вы тут на друг друга катите. Всем хорошего хоккея.
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BLAD
Ответ Марсель Гуренко
Бизнес Онлайн пресса казанская) Они еще тогда Емелина с грязью смешивали.
Советский Спорт тоже?
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barsik94
БО в своем репертуаре))
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srs
Ответ srs
Про Пулккинена тоже они? Генмен АБ ныл о том, что Трактор не отдал потому как те не смогли заполучить Юрчо у Кунь Луня. Связка?
Толчи, Пулкки и в центре Янчевски? Потуральски? Павелски?
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srs
Ответ Домингес Казань
это не вброс,они так же и Да Косту писали ,что тот с Авто подписался по ходу плей-офф,БО что Ак Барс ,что Авангард
Про Пулккинена тоже они? Генмен АБ ныл о том, что Трактор не отдал потому как те не смогли заполучить Юрчо у Кунь Луня. Связка?
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Canopus77
Не пытайтесь покинуть Омск!
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Семен Антонов
Ответ Hell-On Earth
Татары как всегда набрасывают на вентилятор, как и 2 года назад набрасывали на Емелина)
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ненадолго
Ответ Бандера и Власов - герои п-сов
Может года жизни в Омске хватило?
Да нет, если по-честному, то Омск меняется, причем в лучшую сторону. Не быстро совсем, и работы непочатый край, но всё ж таки меняется... А с деньгами везде жить хорошо...
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Андрей Палей
Стандартная ситуации и ни чего удивительно здесь нее! Это как всегда!!! Просто ждет окончания сезона и также контрактов, всем удачи!!!!
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Домингес Казань
это не вброс,они так же и Да Косту писали ,что тот с Авто подписался по ходу плей-офф,БО что Ак Барс ,что Авангард
+2
-1
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Александр Невский
это фейк . за деньги играть можно хоть где . игроки играют вон в Хабаровске во Владивостоке или даже в Магнитогорске а там ужас а не город .
+2
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Бандера и Власов - герои п-сов
Ответ Ринат Халиков
надеюсь Утка, ибо он мог свалить еще год назад не езжая в Омск
Может года жизни в Омске хватило?
+2
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Кеша
Вот зачем такой вброс , когда две команды играют в финале конференции? И как быть самому Толчинскому ? А представьте он сделает ошибку и по его вине забьют ? Каково будет его состояние ? Всех собак повесят на него . Я считаю , что такие вбросы делают умышленно , но не догадываюсь кому это выгодно .
+3
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Марсель Гуренко
Бизнес Онлайн пресса казанская) Они еще тогда Емелина с грязью смешивали.
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-4
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Эд..19
Гыг ))) Удивительно, что у шамиловских против Омска тут набросы ) Ак Барс же им как кость в горле. Хотя ничего удивительного - они уже давно за Уфу топят ))
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