ЦСКА претендует на форварда «Авангарда» Толчинского

Теги Авангард ЦСКА возможные переходы КХЛ Сергей Толчинский Алексей Шевченко Хоккей

ЦСКА интересуется форвардом «Авангарда» Сергеем Толчинским.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

30 апреля у хоккеиста завершается соглашение с омским клубом, после чего Толчинский может стать неограниченно свободным агентом.

«Ак Барс» – один из вариантов для Толчинского. Второй вариант – это «Локомотив». Я еще слышал нелепый вариант, что ЦСКА претендует на Толчинского. Как это возможно – я не понимаю», – сказал Шевченко.

Толчинский выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год. Затем Сергей перешел в «Авангард», с которым выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале ЦСКА.

Форвард набрал 56 (16+40) очков в 68 матчах текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (5+1) баллов в 10 играх.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карел Гот
Ответ Максим Старовойтов
после того как клуб поступил с ним то он так и отозвался о нем. спасибо скажите менеджеру. он заварил эту кашу
Как? Не стал повторять предложение из Балашихи? Конечно, лютое преступление. Тут поборники "да чо такова?“ Семёнова с давном смешали за то, что тот в Ак Барс пошёл на бо́льшую зарплату.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angryslon
Шева как-то припозднился с первоапрельской шуткой. Сегодня уже 3 апреля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карел Гот
Помнится, тут все возмущались тем, что админ забанил Толчинского в официальной группе ЦСКА в ВК, и никому не пришло в голову поинтересоваться, а чо это человек с действующим контрактом подписывается на страничку другого клуба? У самого Толчинского есть желание вернуться в ЦСКА.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Вятич
Ответ Максим Старовойтов
после того как клуб поступил с ним то он так и отозвался о нем. спасибо скажите менеджеру. он заварил эту кашу
Как клуб поступил?) Ему предлагали годичный «мостик» на 30, после которого уже перейти к долгосрочному и весомому контракту, поскольку в условиях потолка тогда выбор стоял так- кто получает полтинник, либо он, либо Окулов. Клуб выбрал Окулова и если бы этот персонаж согласился на годичный «мост», сохранили бы и его. Он сам себе выбрал судьбу гастролера.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ Болельщик МГ
Е…ть коней, е…ть
Пока это делают с вашим клубом!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ Hell-On Earth
Абсолютно правильные слова произнесенные в нужное время)
Что правильного в том что он оскорбил клуб который его воспитал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик МГ
Ответ Кеша
После того , что Толчинский сказал о ЦСКА дорога в клуб ему закрыта . Да и вряд ли уважающий себя клуб возьмет к себе такого «Иуду».
За деньги ещё вылежут зад! Места гордости в современном спорте нет
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик МГ
Е…ть коней, е…ть
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oldgordon
После такого унижения на всю страну даже мысли взять обратно не должно возникнуть. Как говорится, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Думаю, что и без Толчинского клуб самодостаточен и найдет себе достойных игроков, желающих играть именно за ЦСКА.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Что за бред? Толчинский никогда и ни при каких раскладах не вернется в ЦСКА.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Старовойтов
Ответ Кеша
После того , что Толчинский сказал о ЦСКА дорога в клуб ему закрыта . Да и вряд ли уважающий себя клуб возьмет к себе такого «Иуду».
после того как клуб поступил с ним то он так и отозвался о нем. спасибо скажите менеджеру. он заварил эту кашу
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakovec navsegda
Ответ *BG*
Пофиг на условия. Здесь дело даже не в финансовой стороне. Воспитанник накосячил. Прощения такому нет.
В чем косяк?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
После того , что Толчинский сказал о ЦСКА дорога в клуб ему закрыта . Да и вряд ли уважающий себя клуб возьмет к себе такого «Иуду».
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
В ЦСКА данного персонажа точно быть не должно, это насколько нужно себя не уважать?🤔
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ Spartakovec navsegda
Условия изменились. 3 легионера со следующего сезона. Качественные российские игроки дорожают, клубы это понимают.
Пофиг на условия. Здесь дело даже не в финансовой стороне. Воспитанник накосячил. Прощения такому нет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakovec navsegda
Ответ *BG*
ЦСКА ему столько денег не отсыплет. Локомотив и Авангард - могут. Но, при любых условиях в ЦСКА его не будет.
Условия изменились. 3 легионера со следующего сезона. Качественные российские игроки дорожают, клубы это понимают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Элверс
В ЦСКА его точно не возьмут. После такого скандала
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габорик
Ну, ежели реально Омск не мил и дабы не отказываться от своих слов двухлетней давности, то лучше тогда перейти в Локомотив :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Меринов
Ответ Spartakovec navsegda
Сложно понять, как можно конкурировать с госфинансированием и где оно выше. Плюс, если это города уровня Москвы и С.-Петербурга, там игрок и оказывается, как правило. Толчинский жил в Москве, играя за Авангард, теперь в Омске. При равных контрактах он, скорее всего, выберет Москву. Т.е. Авангарду нужно финансово улучшать предложение ЦСКА, что сомнительно.
Да вообще то он воспитанник ЦСКА, этого его родной клуб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ Spartakovec navsegda
Сложно понять, как можно конкурировать с госфинансированием и где оно выше. Плюс, если это города уровня Москвы и С.-Петербурга, там игрок и оказывается, как правило. Толчинский жил в Москве, играя за Авангард, теперь в Омске. При равных контрактах он, скорее всего, выберет Москву. Т.е. Авангарду нужно финансово улучшать предложение ЦСКА, что сомнительно.
ЦСКА ему столько денег не отсыплет. Локомотив и Авангард - могут.
Но, при любых условиях в ЦСКА его не будет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hell-On Earth
Ответ Vagner01
Ну уж нет! У нас после его слов быть не должно!
Абсолютно правильные слова произнесенные в нужное время)
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
Толчинский конечно же хочет играть там где он родился это Москва .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Canopus77
Ждем в НХЛ )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пинающий Достоинства
Давайте всех в Мск или СПб ….! Даёшь потолок зарплат для Северстали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Звиздежь и провокация. На фиг он в ЦСКА не нужен. Хотя игрока хорошего воспитали (не нужно было отпускать), но с "облико морале" недоработали.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий