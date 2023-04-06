«Ак Барс» пригласил агента Толчинского в свою ложу. Бабаев смотрел матч с «Авангардом» с генменеджером Валиуллиным

Теги Ак Барс Авангард Шуми Бабаев Марат Валиуллин КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Хоккей

Агент Сергея Толчинского посетил ложу «Ак Барса» на матче с «Авангардом»

«Ак Барс» обыграл «Авангард» (3:2 ОТ, 2-1 в серии) в третьей игры серии финала Восточной конференции.

Шуми Бабаев смотрел матч вместе с генеральным менеджером казанцев Маратом Валиуллиным.

Также в ложе присутствовал исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов.

Как пишет «Бизнес Online», Бабаева в клубную ложу пригласил именно «Ак Барс». «Авангард», за который выступает Сергей Толчинский, не озаботился этим вопросом.

У хоккеиста 30 апреля истекает действующий контракт с «Авангардом», после чего он может стать неограниченном свободным агентом.

Считается, что «Ак Барс» входит в число клубов, которые интересуется Толчинским.

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12 комментариев

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Angryslon
Как можно пригласить кого-то на чужую арену? БО, ложа не клубная, а гостевая.
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urec18@mail.ru
Что бы угостить его чак чаком
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Домингес Казань
тут момент такой,у него в Ак Барсе всего несколько клиентов,один из них Евсеев и все они как я знаю на действующих контрактах с клубом и на следующий сезон,значит ведут разговор о ком то другом,а из игроков агента выходящих на рынок Ак Барс интересует в первую очередь Толчинский,поэтому как говорится нет дыма без огня
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Виктор Попов
После игры он ушёл с Крыловым
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Niko [Ars]
Ответ Seraf
И так может быть) Я ведь не утверждаю, а предполагаю)
я тоже. просто не вижу смысла ак Барсу в этом участвовать. такая ерунда на Толчинского едва ли влияет
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Seraf
Ответ Niko [Ars]
Комментарий удален модератором
И так может быть) Я ведь не утверждаю, а предполагаю)
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Niko [Ars]
Ответ Seraf
В точку. Но журналюги усиленно высасывают сюжет. Очень похоже на заказную заметку
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barsik94
Типичный БО)))
+3
-1
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Алексей Тарлыков
Наброс на вентилятор. Ген мен Ак Барса сидел рядом с агентом Жафярова, ген мен Ак Барса сидел рядом с агентом Шалунова/ Чинахова/ Галиева/Бурдасова
+5
-2
+3
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Seraf
Ответ Юра Липский
Этот Бабай у пол КХЛ агент,при чём тут Толчинский
В точку. Но журналюги усиленно высасывают сюжет. Очень похоже на заказную заметку
+15
-2
+13
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FaithDevotion
Ну у Бабаева клиентов как знамо чего за баней. Может, по кому другому договариваются
+8
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Юра Липский
Этот Бабай у пол КХЛ агент,при чём тут Толчинский
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-1
+28
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арегон
У Авангарда не с кем сидеть. Ген менеджера нету😁
+6
-1
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