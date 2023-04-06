«Ак Барс» пригласил агента Толчинского в свою ложу. Бабаев смотрел матч с «Авангардом» с генменеджером Валиуллиным

Агент Сергея Толчинского посетил ложу «Ак Барса» на матче с «Авангардом»

«Ак Барс» обыграл «Авангард» (3:2 ОТ, 2-1 в серии) в третьей игры серии финала Восточной конференции.

смотрел матч вместе с генеральным менеджером казанцев Маратом Валиуллиным.

Также в ложе присутствовал исполнительный директор « » Мансур Усманов.

Как пишет «Бизнес Online», Бабаева в клубную ложу пригласил именно «Ак Барс». «Авангард», за который выступает , не озаботился этим вопросом.

У хоккеиста 30 апреля истекает действующий контракт с « », после чего он может стать неограниченном свободным агентом.

Считается, что «Ак Барс» входит в число клубов, которые интересуется Толчинским.