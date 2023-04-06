«Ак Барс» пригласил агента Толчинского в свою ложу. Бабаев смотрел матч с «Авангардом» с генменеджером Валиуллиным
Агент Сергея Толчинского посетил ложу «Ак Барса» на матче с «Авангардом»
«Ак Барс» обыграл «Авангард» (3:2 ОТ, 2-1 в серии) в третьей игры серии финала Восточной конференции.
Шуми Бабаев смотрел матч вместе с генеральным менеджером казанцев Маратом Валиуллиным.
Также в ложе присутствовал исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов.
Как пишет «Бизнес Online», Бабаева в клубную ложу пригласил именно «Ак Барс». «Авангард», за который выступает Сергей Толчинский, не озаботился этим вопросом.
У хоккеиста 30 апреля истекает действующий контракт с «Авангардом», после чего он может стать неограниченном свободным агентом.
Считается, что «Ак Барс» входит в число клубов, которые интересуется Толчинским.
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