Евгений Тимкин: «Мировой хоккей многое теряет из-за отсутствия сборной России. Я не смотрел ЧМ без команды, ни одного матча»

Теги Салават Юлаев ИИХФ Сборная России по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Евгений Тимкин Хоккей

Евгений Тимкин считает, что мировой хоккей многое теряет из-за отсутствия сборной России

– Вы выступали за национальную команду на различных турнирах. Как вы относитесь к тому, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России?

– Конечно, жалко, что так происходит. Но такая сейчас ситуация, и мы никак не можем на нее повлиять.

Мировой хоккей очень многое теряет из-за отсутствия сборной России.

– Вы тоже считаете, что чемпионаты мира без сборной России – неполноценные?

– Я даже не смотрел чемпионат мира без сборной России, ни одного матча, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Тимкин.

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5 комментариев

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Under
Ответ Веселый Адебайор
Конечно чм по хоккею без участия сборной России смотреть смысла нет, это же не футбол)
да и в принципе смысла нет, это же не футбол
0
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DMBS
Если сам Тимкин не смотрел, значит действительно чемпионат мира не стоит внимания :)
+3
0
+3
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Roman Roman
не смотрел ни одного матча, но мировой хоккей потерял.... "Пастернака не читал, но осуждаю"... о так вот..., 🤦
+3
0
+3
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Iuasamotu
Мировой хоккей потерял болельщика Тимкина
+6
0
+6
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Веселый Адебайор
Конечно чм по хоккею без участия сборной России смотреть смысла нет, это же не футбол)
+2
-1
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