Евгений Тимкин: «Мировой хоккей многое теряет из-за отсутствия сборной России. Я не смотрел ЧМ без команды, ни одного матча»

Евгений Тимкин считает, что мировой хоккей многое теряет из-за отсутствия сборной России

– Вы выступали за национальную команду на различных турнирах. Как вы относитесь к тому, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России?

– Конечно, жалко, что так происходит. Но такая сейчас ситуация, и мы никак не можем на нее повлиять.

Мировой хоккей очень многое теряет из-за отсутствия сборной России.

– Вы тоже считаете, что чемпионаты мира без сборной России – неполноценные?

– Я даже не смотрел чемпионат мира без сборной России, ни одного матча, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Тимкин.