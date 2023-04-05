Андрей Коваленко о серии России и Канады: «Эти разговоры стали следствием СВО. Битва империй, обеспечен огромный ажиотаж!»

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Андрей Коваленко считает, что разговоры о серии сборных Канады и России начались из-за СВО

Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли опроверг информацию о планах проведения серии с участием сборных России и Канады, о которых сообщил комментатор Алексей Андронов. 

– Как восприняли разговоры о возможности проведения на территории НХЛ суперсерии Россия – Канада?

– Думаю, в наших странах нет ни одного человека, который выступил бы против такой идеи. Особенно в нынешние времена, когда российских хоккеистов убирают из международных соревнований, а политика атакует спорт и выкручивает ему руки.

– Является ли такая идея реалистичной?

– Я так понимаю, что НХЛ на протяжении нескольких лет пытается провести Кубок мира, но пока все-таки не видит в нем турнирной и экономической целесообразности. А суперсерия Россия – Канада – это своеобразный мини-Кубок мира. Организационных проблем – минимум, бизнеса – максимум. Поэтому, на мой взгляд, такая суперсерия возможна.

– Даже в нынешней политической ситуации?

– Нужно понимать, что такое НХЛ и что такое Северная Америка. Бизнес для этой лиги и для США с Канадой – фундамент и главный приоритет. А политика в большинстве случаев этот бизнес всего лишь сопровождает и обеспечивает.

Мы же видим, что ИИХФ, где сильны позиции Европы, до сих пор не вернула российский хоккей в свои турниры. А НХЛ по этому поводу не заморачивалась даже год назад – никаких санкций к нашим хоккеистам не применялось. Только по одной причине – российские звезды хоккея помогают НХЛ, а значит, и Северной Америке зарабатывать деньги. Все просто.

 – Неужели политика не может помешать такой суперсерии?

– Допускаю, что в США и в Канаде какие-то политические моменты могут возникнуть, есть интересы НАТО и других организаций. Но, повторюсь, для турнира внутри НХЛ решающим станет бизнес-фактор.

Более того, скажу откровенно, разговоры о возможности встреч Россия – Канада и даже Россия – США с какой-то стороны стали следствием специальной военной операции. В условиях напряженности в мировой политике встреча больших держав на спортивной площадке – самый выгодный продукт с точки зрения коммерции. Североамериканцы это лучше всех чувствуют и знают.

Поймите, в нынешней ситуации матчи Канада – Финляндия или США – Швеция мало кому интересны, они не являются раздражителями. Наша суперсерия – это совсем другая история, битва империй. Обеспечен огромный ажиотаж!

– Как оцените вероятность суперсерии?

– Хочу напомнить, что во времена холодной войны североамериканцы делали все возможное, чтобы организовать такие серии. Потом взаимоотношения на мировой арене изменились – и суперсерии ушли в историю. Думаю, теперь какие-то шансы на их возрождение есть. А пока идет зондирование почвы, – сказал олимпийский чемпион. 

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3 комментария

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artem klishin
я ничего не буду говорить, потому что за это могут оштрафовать
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maks44
Все что нам светит - это суперсерия Россия-Беларусь.
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Blackoman 2.0
Санитаров в студию
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