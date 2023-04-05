Пайгин о поражении от «Ак Барса»: «Хреново, мы сами отдали игру. Видимо, подумали, что уже победили, а это всегда ошибочно»

Зият Пайгин высказался о поражении от «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-2) в третьем матче серии

– Как вам матч?

– Хреново! Мы сами отдали эту игру. В последние пять минут основного времени ненужные удаления сломали нам игру.

Надо было играть дальше, как мы умеем. Но видимо, мы подумали, что уже победили. А это всегда ошибочно и приводит к такому результату. В принципе у нас и в овертайме были моменты. Мы собрались, но одна ошибка стоит целой игры.

– Как провести эти два дня, чтобы выкинуть такой матч из головы?

– Да мы уже все забыли. Нужно двигаться дальше. Завтра опять будем готовиться. Поспим, отдохнем, восстановим силы. Игра была тяжелая, но у нас все впереди.

– В чем положительные моменты от выступления «Авангарда»?

– Хорошее начало, первый период. Во втором мы тоже здорово шли на ворота. Голкипер нас подтаскивал здорово. Играли мы в принципе хорошо, но смазали концовку.

– И сделали Третьяка из Билялова.

– Где‑то не забили свои моменты. Но тем интереснее хоккей. Обоюдоострая игра, и вот иногда она бывает такой.

– Сильно расстроились из-за поражения?

– О чем вы говорите? Это плей‑офф, здесь нельзя расстраиваться. Вот Казань вышла и с 0:2 отыгралась. А мы в Казани отыгрались с 0:2. Что же, надо теперь голову опускать? Нет, конечно. Нужно выходить и работать.

– Радулов – хитрый форвард?

– Вам виднее. Но с ним тяжело играть, конечно. Один из лучших нападающих в лиге, – сказал защитник «Авангарда».