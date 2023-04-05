Кравец о поражении от «Ак Барса»: «На этом жизнь не заканчивается. Нужно бороться дальше, анализировать, не опускать руки»

Михаил Кравец подвел итоги матча Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:3 ОТ, 1-2 в серии)

«Конечно, совсем неприятное поражение после того, как ребята играли на протяжении всего матча. Конечно, нужно забивать в первом периоде. Очень хорошие моменты были, да и «пять на три».

За пять минут мы не можем допускать такие ошибки в обороне и тем более так удаляться. Естественно, такая опытная команда, как «Ак Барс», может вернуться в игру буквально за несколько минут.

На этом жизнь не заканчивается. Нужно бороться дальше. Следующая игра дома, надо настраиваться, анализировать, не опускать руки. В целом по игре мы, я считаю, превосходили по многим компонентам на протяжении всего матча», – сказал главный тренер « » .

«Ак Барс» повел 2-1 в серии с «Авангардом». Клуб отыгрался с 0:2 и победил в овертайме 3:2 благодаря голу Шипачева