Кравец о поражении от «Ак Барса»: «На этом жизнь не заканчивается. Нужно бороться дальше, анализировать, не опускать руки»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец подвел итоги матча Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:3 ОТ, 1-2 в серии)

«Конечно, совсем неприятное поражение после того, как ребята играли на протяжении всего матча. Конечно, нужно забивать в первом периоде. Очень хорошие моменты были, да и «пять на три».

За пять минут мы не можем допускать такие ошибки в обороне и тем более так удаляться. Естественно, такая опытная команда, как «Ак Барс», может вернуться в игру буквально за несколько минут.

На этом жизнь не заканчивается. Нужно бороться дальше. Следующая игра дома, надо настраиваться, анализировать, не опускать руки. В целом по игре мы, я считаю, превосходили по многим компонентам на протяжении всего матча», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

«Ак Барс» повел 2-1 в серии с «Авангардом». Клуб отыгрался с 0:2 и победил в овертайме 3:2 благодаря голу Шипачева

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17 комментариев

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Кеша
Конечно , обидно проигрывать с 2:0. Но хочу в очередной раз отметить интеллигентность Кравца . Как бы ни было трудно после поражения говорить - ни одного обидного слова в адрес соперника . Это профессионализм называется . Авангард играл хорошо . Быстрая команда . Но , опыт , видимо , помог в этом матче Ак Барсу .
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Алексей Степанов
Абсолютно тренерское поражение. Отдали выигранную игру. Если в следующей игре проиграют,то это конец
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Марат Адилов
Ответ Юрец55
Ну а чё, я бы поменял и судей) Удариться об Сведберга, упасть и заработать ключевые 2 минуты… Ну не знаю…
мне в соседней ветке казанцы уверяют, что все норм по судейству)
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Alex9999995
Ответ Максим Викторович
Не в тренере дело, а в игре самой команды!!!
В том числе
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Alex9999995
Ответ Юрец55
Ну а чё, я бы поменял и судей) Удариться об Сведберга, упасть и заработать ключевые 2 минуты… Ну не знаю…
)))
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Den Sh
Проигрывать можно по-разному, вот сегодня было позорное поражение! От такого команда психологически может и не отойти. Играть конечно нужно все 60 минут и играть в свой хоккей, а как только Авангард начинает играть на сохранение счёта, то сразу получает гол за голом, пора бы уже задуматься над этим.
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Юрец55
Ответ Максим Викторович
Уберите с ворот Демченко, поставьте Мишурова на следующую игру основным голкипером.
О! Шипачев детектед!
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Юрец55
Ответ Верховенский1990
В таких случаях говорят, что поражение тренерское, омские не первый раз упускают комфортное преимущество, что-то плохо с анализом у Кравца.
Сугубо консперологическое мнение - тактику рисует Хартли, который всё-таки в Омске работает фактически. Остальное уже Кравец и Курьянов
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Ратибор Добрынин
Ответ urec18@mail.ru
2-2 в серии будет, затем в Казани забираем игру, ну а дома отправляем ак барс в отпуск. Как вам такой план?
План такой же как и строительство метро в Омске
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Максим Викторович
Ответ Alex9999995
Омские комментаторы пишут мол Демченко слабый вратарь, тренера тоже надо поменять! Может ещё судей вам надо поменять или кое что ещё, которые мешают играть? А? Расстроились наверное, да?
Не в тренере дело, а в игре самой команды!!!
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Юрец55
Ответ Alex9999995
Омские комментаторы пишут мол Демченко слабый вратарь, тренера тоже надо поменять! Может ещё судей вам надо поменять или кое что ещё, которые мешают играть? А? Расстроились наверное, да?
Ну а чё, я бы поменял и судей) Удариться об Сведберга, упасть и заработать ключевые 2 минуты… Ну не знаю…
+5
0
+5
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Максим Викторович
Уберите с ворот Демченко, поставьте Мишурова на следующую игру основным голкипером.
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Верховенский1990
В таких случаях говорят, что поражение тренерское, омские не первый раз упускают комфортное преимущество, что-то плохо с анализом у Кравца.
+2
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urec18@mail.ru
2-2 в серии будет, затем в Казани забираем игру, ну а дома отправляем ак барс в отпуск. Как вам такой план?
+5
-5
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vwzx8mx5vh
При Хартли из зоны шайбу выводили/выбрасывали гораздо лучше

Прям бросается в глаза как не могут вывести и соперник мурыжит в зоне по минуте
+3
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Alex9999995
Омские комментаторы пишут мол Демченко слабый вратарь, тренера тоже надо поменять! Может ещё судей вам надо поменять или кое что ещё, которые мешают играть? А?
Расстроились наверное, да?
+6
-4
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KaizerSoze
По игре превосходили это правда, от этого еще обиднее (
+5
-1
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