Кагарлицкий о матче с «Авангардом»: «Нельзя так начинать игры. Тренерский штаб нам навтыкал»

Теги Ак Барс Авангард Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий отметил, что «Ак Барс» проявил характер в матче плей-офф с «Авангардом»

Клуб отыгрался с 0:2 и победил в овертайме 3:2. «Ак Барс» повел 2-1 в серии. 

– Вся команда сыграла здорово, мы проявили характер, вытащили игру. Все здорово – молодцы.

– Почему так сложились два первых периода?

– Сложно сказать. Тренерский штаб и так нам навтыкал, думаю, еще отдельно разберем. Нельзя так начинать игры, важный матч, а у нас что-то не получалось. Не скажу, что были проблемы с настроем, в подобных играх такое невозможно.

– Какие ключи к этой победе?

– Первый период провели с удалениями, отдали инициативу. Потом одумались, перевернули игру.

– О чем говорят два серийных гола в концовке? О характере?

– Бесспорно, о характере. Саня Радулов зарядил нас: отдал пас, забил гол. У нас команда с характером.

– Как атмосфера на арене «Авангарда»?

– У нас лучше, – сказал нападающий «Ак Барса».

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3 комментария

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FaithDevotion
Ну было б удивительно, если бы по головке погладили
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Bulat89
Хорошо,что у Ак Барса есть Радулов!
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Finski
И еще навтыкает. «Нормально делай ф нормально будет!»
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