Кагарлицкий о матче с «Авангардом»: «Нельзя так начинать игры. Тренерский штаб нам навтыкал»
Дмитрий Кагарлицкий отметил, что «Ак Барс» проявил характер в матче плей-офф с «Авангардом»
Клуб отыгрался с 0:2 и победил в овертайме 3:2. «Ак Барс» повел 2-1 в серии.
– Вся команда сыграла здорово, мы проявили характер, вытащили игру. Все здорово – молодцы.
– Почему так сложились два первых периода?
– Сложно сказать. Тренерский штаб и так нам навтыкал, думаю, еще отдельно разберем. Нельзя так начинать игры, важный матч, а у нас что-то не получалось. Не скажу, что были проблемы с настроем, в подобных играх такое невозможно.
– Какие ключи к этой победе?
– Первый период провели с удалениями, отдали инициативу. Потом одумались, перевернули игру.
– О чем говорят два серийных гола в концовке? О характере?
– Бесспорно, о характере. Саня Радулов зарядил нас: отдал пас, забил гол. У нас команда с характером.
– Как атмосфера на арене «Авангарда»?
– У нас лучше, – сказал нападающий «Ак Барса».
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