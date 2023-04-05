Вадим Шипачев: «Радулов – батарейка для «Ак Барса», красавец»

Теги Ак Барс Авангард Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Тимур Билялов Илья Сафонов Хоккей

Вадим Шипачев считает Александра Радулова батарейкой для «Ак Барса»

Нападающий прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1) в третьем матче серии финала Восточной конференции.

− Плохо начали, уступали 0:2. Но очень рад, что доборолись до конца и победили в овертайме.

– Вспомните момент со своим голом в овертайме.

– Выиграли вбрасывание в зоне, защитники зарядили Кагу [Дмитрия Кагарлицкого], разрезал по центру, так шайба залетела.

– Главный тренер сказал, что начало матча вам сломали три удаления подряд. Как не хватать подобные штрафы под давлением гостевых трибун?

– Во-первых, хочу отметить ребят, игравших в меньшинстве, они сегодня молодцы, здорово играли. Во-вторых, нужна концентрация с самого начала: Омск побежал, а мы сыграли немного не так. Будем разбираться.

– «Авангард» вас сегодня перебегал?

– Не знаю, вам, наверное, было виднее. Тяжело было, тепло на арене. Теплее, чем в Казани.

– Что у команды не получилось в первых двух периодах?

– Были хорошие моменты, тот же Сафон [Илья Сафонов] с пятака бросал, шайба с линии ворот не залетела. Играли, терпели. Надо забивать голы и не пропускать их.

– Можно сказать, что «Ак Барс» воспользовался ошибками «Авангарда»?

– Да, удалялись и мы, и они, но хорошо, что забросили две шайбы за три минуты, вернулись в игру.

– Как в дальнейшем планируете сдерживать первую тройку атаки омичей?

– Это не мне надо думать, у нас есть ребята, которые подумают. Нам надо выходить и играть.

Радулов называл Ткачева лучшим игроком КХЛ. Согласны?

– А я Радулова называл, надо какой-то опрос провести.

– Было утомление в овертайме?

– Не обращали внимания. И мы, и они вышли играть на победу. Тяжелый матч для обеих команд.

– Радулов продолжает как-то удивлять?

– Это батарейка для нашей команды, красавец.

– На вашей памяти сегодня был лучший перформанс Тимура Билялова?

– Это не первый его матч такой, он играет очень-очень хорошо, – сказал форвард «Ак Барса» Шипачев.

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9 комментариев

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Верховенский1990
Главная звезда КХЛ, брал кубок с Салаватом, с ЦСКА не получилось, но с Магниткой тогда все решилось только в 7-м матче в финале, надеюсь, с Ак Барсом возьмет КГ.
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Олег
Ответ marshal .masha
Лидер в команде один - Билялетдинов, фундамент всех побед Ак Барса
На площадке лидер Радул. Среди
игроков тоже должен быть лидер.
0
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marshal .masha
Ответ Олег
Это настоящий капитан, ведёт за собой команду. Лидер в коллективе и на площадке. 👍
Лидер в команде один - Билялетдинов, фундамент всех побед Ак Барса
0
-1
-1
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Огюст
То ,что Радулов бьётся за победы Ак Барса в играх и тащит своей самоотдачей остальных ,это видно и не вооружённым глазом !
+6
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Rio de Janeiro
Восхищает степень мотивации Раду после НХЛ.Такого игрока Казани не хватало после Азеведо и особенно в сезон шабашников Доуса и Да Косты
+8
-1
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Олег
Это настоящий капитан, ведёт за собой команду.
Лидер в коллективе и на площадке. 👍
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сервисник
Омску надо на арене с климат системой разбираться, это уже третье замечание со стороны игроков разных команд. Арена просто пушка, надо немного допилить
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Кеша
Радулов даже не батарейка , а генератор энергии для Ак барса ! Лучший ! Постоянно оказывал давление на соперника на каждом участке поля с шайбой и без . Рукастый с головой , настоящий мастер . Профи экстра класса! А в обычной жизни никакого пафоса - без каких -либо понтов , достойный парень .
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Руслан Х
Такой человек.👍🏻🤷🏻‍♂️
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