Вадим Шипачев: «Радулов – батарейка для «Ак Барса», красавец»

Вадим Шипачев считает Александра Радулова батарейкой для «Ак Барса»

Нападающий прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1) в третьем матче серии финала Восточной конференции.

− Плохо начали, уступали 0:2. Но очень рад, что доборолись до конца и победили в овертайме.

– Вспомните момент со своим голом в овертайме.

– Выиграли вбрасывание в зоне, защитники зарядили Кагу [Дмитрия Кагарлицкого], разрезал по центру, так шайба залетела.

– Главный тренер сказал, что начало матча вам сломали три удаления подряд. Как не хватать подобные штрафы под давлением гостевых трибун?

– Во-первых, хочу отметить ребят, игравших в меньшинстве, они сегодня молодцы, здорово играли. Во-вторых, нужна концентрация с самого начала: Омск побежал, а мы сыграли немного не так. Будем разбираться.

– «Авангард» вас сегодня перебегал?

– Не знаю, вам, наверное, было виднее. Тяжело было, тепло на арене. Теплее, чем в Казани.

– Что у команды не получилось в первых двух периодах?

– Были хорошие моменты, тот же Сафон [Илья Сафонов] с пятака бросал, шайба с линии ворот не залетела. Играли, терпели. Надо забивать голы и не пропускать их.

– Можно сказать, что «Ак Барс» воспользовался ошибками «Авангарда»?

– Да, удалялись и мы, и они, но хорошо, что забросили две шайбы за три минуты, вернулись в игру.

– Как в дальнейшем планируете сдерживать первую тройку атаки омичей?

– Это не мне надо думать, у нас есть ребята, которые подумают. Нам надо выходить и играть.

– Радулов называл Ткачева лучшим игроком КХЛ. Согласны?

– А я Радулова называл, надо какой-то опрос провести.

– Было утомление в овертайме?

– Не обращали внимания. И мы, и они вышли играть на победу. Тяжелый матч для обеих команд.

– Радулов продолжает как-то удивлять?

– Это батарейка для нашей команды, красавец.

– На вашей памяти сегодня был лучший перформанс Тимура Билялова?

– Это не первый его матч такой, он играет очень-очень хорошо, – сказал форвард «Ак Барса» Шипачев.