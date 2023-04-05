Вадим Шипачев: «Радулов – батарейка для «Ак Барса», красавец»
Вадим Шипачев считает Александра Радулова батарейкой для «Ак Барса»
Нападающий прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1) в третьем матче серии финала Восточной конференции.
− Плохо начали, уступали 0:2. Но очень рад, что доборолись до конца и победили в овертайме.
– Вспомните момент со своим голом в овертайме.
– Выиграли вбрасывание в зоне, защитники зарядили Кагу [Дмитрия Кагарлицкого], разрезал по центру, так шайба залетела.
– Главный тренер сказал, что начало матча вам сломали три удаления подряд. Как не хватать подобные штрафы под давлением гостевых трибун?
– Во-первых, хочу отметить ребят, игравших в меньшинстве, они сегодня молодцы, здорово играли. Во-вторых, нужна концентрация с самого начала: Омск побежал, а мы сыграли немного не так. Будем разбираться.
– «Авангард» вас сегодня перебегал?
– Не знаю, вам, наверное, было виднее. Тяжело было, тепло на арене. Теплее, чем в Казани.
– Что у команды не получилось в первых двух периодах?
– Были хорошие моменты, тот же Сафон [Илья Сафонов] с пятака бросал, шайба с линии ворот не залетела. Играли, терпели. Надо забивать голы и не пропускать их.
– Можно сказать, что «Ак Барс» воспользовался ошибками «Авангарда»?
– Да, удалялись и мы, и они, но хорошо, что забросили две шайбы за три минуты, вернулись в игру.
– Как в дальнейшем планируете сдерживать первую тройку атаки омичей?
– Это не мне надо думать, у нас есть ребята, которые подумают. Нам надо выходить и играть.
– Радулов называл Ткачева лучшим игроком КХЛ. Согласны?
– А я Радулова называл, надо какой-то опрос провести.
– Было утомление в овертайме?
– Не обращали внимания. И мы, и они вышли играть на победу. Тяжелый матч для обеих команд.
– Радулов продолжает как-то удивлять?
– Это батарейка для нашей команды, красавец.
– На вашей памяти сегодня был лучший перформанс Тимура Билялова?
– Это не первый его матч такой, он играет очень-очень хорошо, – сказал форвард «Ак Барса» Шипачев.
игроков тоже должен быть лидер.
Лидер в коллективе и на площадке. 👍