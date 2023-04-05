Билялетдинов о том, верил ли, что при 0:2 можно отыграться: «Что вы за вопросы задаете? Конечно, я уверен в команде. Иначе зачем выходить?»
Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры плей-офф с «Авангардом»
«Ак Барс» одержал победу (3:2 ОТ, 2-1) в третьем матче финала Восточной конференции.
– Сложная игра. Удаления сломали нам первый период, долго приходили в порядок. Но ребята молодцы.
– Что поменяли?
– Нашли слова, которые помогли. Пусть это останется в команде.
– Вы верили, что при 0:2 можно отыграться?
– Что вы за вопросы задаете? Конечно, я уверен в команде. Иначе зачем выходить? – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.
«Ак Барс» повел 2-1 в серии с «Авангардом». Клуб отыгрался с 0:2 и победил в овертайме 3:2 благодаря голу Шипачева
Как АкБарс кого то побеждают...
Это обяз мантра ) для фанов проигравшей команды...Что Барсов тянут полосатые !))
Который от обиды ) И от горечи поражения своей команды.... Высасывает предвзятые нарушения!)
Тимур бил...потащил команду здорово.
Дальше лучше. Казань с победой!!!!
Барсов с победой, проявили характер, все молодчики особенно Билялов тащил сегодня, Евсеев отличился, а Вадик сегодня просто профи