Билялетдинов о том, верил ли, что при 0:2 можно отыграться: «Что вы за вопросы задаете? Конечно, я уверен в команде. Иначе зачем выходить?»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры плей-офф с «Авангардом»

«Ак Барс» одержал победу (3:2 ОТ, 2-1) в третьем матче финала Восточной конференции.

– Сложная игра. Удаления сломали нам первый период, долго приходили в порядок. Но ребята молодцы.

– Что поменяли?

– Нашли слова, которые помогли. Пусть это останется в команде.

– Вы верили, что при 0:2 можно отыграться?

– Что вы за вопросы задаете? Конечно, я уверен в команде. Иначе зачем выходить? – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

«Ак Барс» повел 2-1 в серии с «Авангардом». Клуб отыгрался с 0:2 и победил в овертайме 3:2 благодаря голу Шипачева

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39 комментариев

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Максим Викторович
Ответ Rio de Janeiro
Хартли этот Ак Барс щёлкал на раз.Чисто тренерское поражение физрука Кравеца.Так сесть и отдать игру надо было умудриться
Хартли знает рецепт побед против Ак Барса Билялетдинова! Сам рулевой казанской команды не смог нати никаких скрытых резервов против Авангарда Боба Хартли. Что касается Кравеца, то пока Билялетдинов переигрывает Михаила Григорьевича в очной дуэли тренеров.
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B&H B&H
Такой тренер днём с фонарам не можити найти
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Максим Викторович
Ответ Rio de Janeiro
Хартли этот Ак Барс щёлкал на раз.Чисто тренерское поражение физрука Кравеца.Так сесть и отдать игру надо было умудриться
Здравствуйте! Я помню этот сезон! Плей-офф чемпионата КХЛ 2018-2019! Первый полноценный сезон Боба Хартли в России! Авангард-Ак Барс, 4-0! Был бы Хартли тренером сейчас, снова бы отправил на логичный отдых сильный неуступчивый Ак Барс!
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Марат Адилов
Ответ Илья Муромцев
А нам не привыкать! Из покон веков так было... Как АкБарс кого то побеждают... Это обяз мантра ) для фанов проигравшей команды...Что Барсов тянут полосатые !))
ну скажи еще кхловские комментаторы за Омск подтапливают)))
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Ратибор Добрынин
Ответ Что скажешь?
После победы запел)) а проиграй ныл бы)
Но ноешь ты
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Кеша
Честно сказать , я не верил , что получится отыграться . Каюсь . Слишком легко забивал Авангард . Но первый забитый гол придал сил команде и уверенность . Переход в третьем периоде в три пятерки придал интенсивности игре Ак барса . Видимо , решения тренерского штаба помогли решить исход матча в свою сторону . Отдельно хочу сказать о Радулове - огненный мужик ! Пашет через не могу . Красавчик . Многое сделал для победы . Вот она роль лидера .
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Илья Муромцев
Ответ Марат Адилов
радуйся Илюша такой победе, в которой даже московские комментаторы в спорных эпизодах в вашу пользу подбирают выражения поаккуратнее)))
И вам станет легче!
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Илья Муромцев
Ответ Марат Адилов
радуйся Илюша такой победе, в которой даже московские комментаторы в спорных эпизодах в вашу пользу подбирают выражения поаккуратнее)))
Вот и всё!
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Илья Муромцев
Ответ Марат Адилов
радуйся Илюша такой победе, в которой даже московские комментаторы в спорных эпизодах в вашу пользу подбирают выражения поаккуратнее)))
Научитесь достойно проигрывать!
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Илья Муромцев
Ответ Марат Адилов
радуйся Илюша такой победе, в которой даже московские комментаторы в спорных эпизодах в вашу пользу подбирают выражения поаккуратнее)))
А нам не привыкать! Из покон веков так было...
Как АкБарс кого то побеждают...
Это обяз мантра ) для фанов проигравшей команды...Что Барсов тянут полосатые !))
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B&H B&H
Саг бол Ак Барс
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vwzx8mx5vh
Ответ Michael33
Судейство нормальное было. У Омска было 5 на 3 и 5 на 4 в первом периоде. Ну и Радулов в ОТ подарил мегашанс. АБ пластался на льду и отбился. Подметил, что Лукоянов всю серию Сведберга нервирует. Во 2-м матче запомнился момент, когда он на него сел. Такие казалось мелочи, а Сведберг сегодня получил 2 фола, второй на Лукоянове на 57 минуте, который и реализовали. Игрок 4 звена персонально работает по лидеру защиты, грамотный размен.
Фол на лукоянове вобще я не понял, за уши притянули
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Марат Адилов
Ответ Илья Муромцев
А я и отвечаю тебе ! Что ты неугамонный клован ) Который от обиды ) И от горечи поражения своей команды.... Высасывает предвзятые нарушения!)
радуйся Илюша такой победе, в которой даже московские комментаторы в спорных эпизодах в вашу пользу подбирают выражения поаккуратнее)))
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AVKU
Ответ Что скажешь?
После победы запел)) а проиграй ныл бы)
Было бы странно, если бы было наоборот!
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Илья Муромцев
Ответ Марат Адилов
ты по существу на последний комментарий ответь) за почти 80 минут игрового времени одной команде свистятся все зацепы, другой свистятся только технические ошибки наподобие выбросов шайбы
А я и отвечаю тебе ! Что ты неугамонный клован )
Который от обиды ) И от горечи поражения своей команды.... Высасывает предвзятые нарушения!)
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Марат Адилов
Ответ Michael33
Когда команда ведет 2-0, но бросает играть, ей забивает 18-й летний игрок, потом не реализует удаление в ОТ, то конечно виноваты судьи.
я не говорю, что судьи все решили, но судьи таким судейством в борьбе двух равных команд помогают перевернуть ход игры.
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Камбоджа134
Ответ Rio de Janeiro
Хартли этот Ак Барс щёлкал на раз.Чисто тренерское поражение физрука Кравеца.Так сесть и отдать игру надо было умудриться
и тут согласна, Кравец конкретный лузер
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Камбоджа134
Ответ Марат Адилов
ключевым стало то, что судьи по-разному свистели одинаковые моменты.
Да, было такое
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Олег
Бил в раздевалке поговорил, вышли и победили.
Тимур бил...потащил команду здорово.
Дальше лучше. Казань с победой!!!!
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Марат Адилов
Ответ Илья Муромцев
Клоуном выглядишь здесь только ты) со своим неугамонным судейством)))
ты по существу на последний комментарий ответь) за почти 80 минут игрового времени одной команде свистятся все зацепы, другой свистятся только технические ошибки наподобие выбросов шайбы
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Michael33
Ответ Марат Адилов
как раз про фол в концовке даже Вайсфельд, которого сложно в симпатиях к Омску упрекнуть, сказал, что спорное удаление,
Когда команда ведет 2-0, но бросает играть, ей забивает 18-й летний игрок, потом не реализует удаление в ОТ, то конечно виноваты судьи.
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Илья Муромцев
Ответ Марат Адилов
ты себе брата по разуму найди клоун)
Клоуном выглядишь здесь только ты) со своим неугамонным судейством)))
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Марат Адилов
Ответ Michael33
Судейство нормальное было. У Омска было 5 на 3 и 5 на 4 в первом периоде. Ну и Радулов в ОТ подарил мегашанс. АБ пластался на льду и отбился. Подметил, что Лукоянов всю серию Сведберга нервирует. Во 2-м матче запомнился момент, когда он на него сел. Такие казалось мелочи, а Сведберг сегодня получил 2 фола, второй на Лукоянове на 57 минуте, который и реализовали. Игрок 4 звена персонально работает по лидеру защиты, грамотный размен.
причем тут считать сколько у кого удалений было? я просто констатирую факт, зацепы со стороны омичей свистелись, такие же зацепы казанцев не свистелись, и по-игроцки это самое паршивое, потому что сами участники игры не понимают какие фолы судьи фиксируют, а какие нет. собсно реакция Сведберга на удаление в концовке красноречива. в сухом остатке если отбросить удаления за выбросы шайб и нарушение численого состава, то казанцы получили только одно удаление за подножку. ну не бывает такого в игре равных команд.
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Юрий Антонович
Ответ Марат Адилов
ключевым стало то, что судьи по-разному свистели одинаковые моменты.
И что там свистели?Оба удаления при забитых голах Казани были по делу,Омск сам виноват,что при 2-0 сел в оборону.
+3
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Tina
Что за дибильный вопрос, Галимову при интервью тоже такие же задавали?
Барсов с победой, проявили характер, все молодчики особенно Билялов тащил сегодня, Евсеев отличился, а Вадик сегодня просто профи
+3
-2
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