«Ак Барс» повел 2-1 в серии с «Авангардом». Клуб отыгрался с 0:2 и победил в овертайме 3:2 благодаря голу Шипачева

«Ак Барс» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Авангарда»

Команда тренера одержала волевую победу в третьем матче со счетом 3:2 в овертайме и повела 2-1 в серии финала Восточной конференции.

«Ак Барс» уступал 0:2 к 46-й минуте игры, но смог отыграться, переведя матч в овертайм.

Решающую шайбу забросил Вадим Шипачев.