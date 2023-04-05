«Ак Барс» повел 2-1 в серии с «Авангардом». Клуб отыгрался с 0:2 и победил в овертайме 3:2 благодаря голу Шипачева

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов видео КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Михаил Кравец Хоккей

«Ак Барс» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Авангарда»

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала волевую победу в третьем матче со счетом 3:2 в овертайме и повела 2-1 в серии финала Восточной конференции.

«Ак Барс» уступал 0:2 к 46-й минуте игры, но смог отыграться, переведя матч в овертайм.

Решающую шайбу забросил Вадим Шипачев.

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43 комментария

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Владислав Свидзинский
Ответ GoodZilla
Я чего-то не понимаю... В конце 3-го периода судьи пошли смотреть - прилетело ли по лицу Сафонова от Якупова. В итоге выписали 2 минуты. Почему, когда в овертайме тому же Якупову (если не ошибаюсь) в средней зоне прилетело - даже смотреть никто не стал?! Не понимаю!!!
Татарам праздник Оленин зaмутил 👍
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GoodZilla
Я чего-то не понимаю... В конце 3-го периода судьи пошли смотреть - прилетело ли по лицу Сафонова от Якупова. В итоге выписали 2 минуты.
Почему, когда в овертайме тому же Якупову (если не ошибаюсь) в средней зоне прилетело - даже смотреть никто не стал?!
Не понимаю!!!
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GoodZilla
Ответ BLAD
Во второй игре Барсам не хватило пары минут, история бы повторилась. Горжусь парнями, стали настоящей командой, Саше Радулову и Зинатулле Хайдаровичу благодаря!
У них 60 минут было!!!
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Домингес Казань
Ответ Фёдор Кузнецов
Нет просто интересный факт
это еще Зарипов не играет,тот наверное уже и в дедушки годится
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Фёдор Кузнецов
Ответ Домингес Казань
ты намекаешь не Радул ли заделал Евсеева?)))
Нет просто интересный факт
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BLAD
Ответ mexicantushkan
Кравец бездарь, вообще ничему не учится даже на своих ошибках
Позавчера он был красавцем, назови его по-другому забанили бы. Это всего лишь игра...
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Домингес Казань
Ответ Фёдор Кузнецов
Автор первого гола Евсеев еще не родился когда автор ассиста на этот гол Радулов дебютировал в Суперлиге
ты намекаешь не Радул ли заделал Евсеева?)))
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Ильмир Зайнапов
Радулов хорош
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Домингес Казань
игрок с таким увесистым контрактом должен регулярно решать как Радулов,сегодня молодцом,надеюсь прорвет его
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Alex9999995
Ответ mexicantushkan
тренера нужно менять, на того который не играет в трусливый откат во втором матче подряд, при комфортном преимуществе в счете
Судей ещё поменяйте и яйца, которые мешают!
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Tina
Молодцы Барсы, отыгрались с 2 : 0, Никита умница, а уж Вадик действительно профи и нечего на него гнать норм играет.
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BLAD
Ответ GoodZilla
Авангард, конечно, упустил победу сегодня... Растранжирили кучу моментов, дали сравнять АкБарсу... Но все же есть какое-то ощущение, что Авангарду минут большинства ненодали, а вот АК Барсу чуть лишнего напридумали судьи. Ну спорное же нарушение Сведберга на Лукоянове было! В плей-офф всё-таки не стоит такое свистеть...
Во второй игре Барсам не хватило пары минут, история бы повторилась. Горжусь парнями, стали настоящей командой, Саше Радулову и Зинатулле Хайдаровичу благодаря!
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Max_ST
Авангард с заслуженным 🤮 поражением! Очередной видео урок для чайников и любителей прыгать на грабли, на тему "как нельзя с барсиком играть".
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Игорь Климов
Ответ Den Sh
Забивать нужно много, я еще вначале ПО сказал, что с такими вратарями Авангард будет пропускать прилично. Все шансы были раскатать зеленых в первом периоде, но Авангард сегодня в большинстве сыграл вальяжно, спокойно и почти без бросков.
Согласен.
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Tina
Ответ Henry88
АК Барс красавцы!!! Бились до конца, камбэчище просто! Вадик всем хейтерам заткнул рты!!!
Молодец Вадик!
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GoodZilla
Ну и претензия к Телегину - игрок абсолютно любого звена должен завершать такой момент, какой в овертайме создал для Ивана Дергачев при выходе 3 в 2!!!
Билялову и Дергачеву - плюс, а вот Телегину - неуд...
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Den Sh
Ответ Игорь Климов
В этом и есть вся проблема, и что с этим делать, вообще не ясно.
Забивать нужно много, я еще вначале ПО сказал, что с такими вратарями Авангард будет пропускать прилично. Все шансы были раскатать зеленых в первом периоде, но Авангард сегодня в большинстве сыграл вальяжно, спокойно и почти без бросков.
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Марат Адилов
Ответ GoodZilla
Авангард, конечно, упустил победу сегодня... Растранжирили кучу моментов, дали сравнять АкБарсу... Но все же есть какое-то ощущение, что Авангарду минут большинства ненодали, а вот АК Барсу чуть лишнего напридумали судьи. Ну спорное же нарушение Сведберга на Лукоянове было! В плей-офф всё-таки не стоит такое свистеть...
омичам все мало-мальские зацепы свистели, у ак барса такие же зацепы не свистелись вовсе. в овертайме задели Якупову лицо клюшкой, тоже не свистнули.
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Tina
Ответ Гражданин 1975.
Вообще Ак Барс сегодня супер!!!
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Zloi Negr
Ответ mexicantushkan
тренера нужно менять, на того который не играет в трусливый откат во втором матче подряд, при комфортном преимуществе в счете
Билялетдинова предлагаете поменять ? Оно
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Фёдор Кузнецов
Автор первого гола Евсеев еще не родился когда автор ассиста на этот гол Радулов дебютировал в Суперлиге
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GoodZilla
Ответ GoodZilla
Авангард, конечно, упустил победу сегодня... Растранжирили кучу моментов, дали сравнять АкБарсу... Но все же есть какое-то ощущение, что Авангарду минут большинства ненодали, а вот АК Барсу чуть лишнего напридумали судьи. Ну спорное же нарушение Сведберга на Лукоянове было! В плей-офф всё-таки не стоит такое свистеть...
Хотя, стоит заметить, что в большинстве Авангард сегодня сыграл плохо...
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GoodZilla
Авангард, конечно, упустил победу сегодня... Растранжирили кучу моментов, дали сравнять АкБарсу...
Но все же есть какое-то ощущение, что Авангарду минут большинства ненодали, а вот АК Барсу чуть лишнего напридумали судьи. Ну спорное же нарушение Сведберга на Лукоянове было! В плей-офф всё-таки не стоит такое свистеть...
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mexicantushkan
Ответ Игорь Климов
Нет, там вратарь начинает пускать плюхи уже который матч, и потому хоккеисты начинают играть с оглядкой на ворота, после чего начинают прижиматься.
Вратарь сушил сухарь до второй забитой шайбы, после чего авангард не просто ушел в оборону, а даже перестал прессинговать ак барс в своей зоне. Те же грабли что и в прошлом матче. Какие претензии к вратарю если свои же игроки жмутся к воротам и закрывают обзор. Не было серьезных ошибок у Демченко, в отличии от того же Бобкова, который постоянно пускал плюхи в ближний угол.
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Игорь Климов
Ответ саша константинов
НУ хорошо как тебе паскуале за 100.
Никак.
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