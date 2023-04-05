«Ак Барс» повел 2-1 в серии с «Авангардом». Клуб отыгрался с 0:2 и победил в овертайме 3:2 благодаря голу Шипачева
«Ак Барс» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Авангарда»
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала волевую победу в третьем матче со счетом 3:2 в овертайме и повела 2-1 в серии финала Восточной конференции.
«Ак Барс» уступал 0:2 к 46-й минуте игры, но смог отыграться, переведя матч в овертайм.
Решающую шайбу забросил Вадим Шипачев.
Почему, когда в овертайме тому же Якупову (если не ошибаюсь) в средней зоне прилетело - даже смотреть никто не стал?!
Не понимаю!!!
Билялову и Дергачеву - плюс, а вот Телегину - неуд...
Но все же есть какое-то ощущение, что Авангарду минут большинства ненодали, а вот АК Барсу чуть лишнего напридумали судьи. Ну спорное же нарушение Сведберга на Лукоянове было! В плей-офф всё-таки не стоит такое свистеть...