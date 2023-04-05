Андрей Потайчук: «Для Кузнецова пришло время сменить клуб. Нужна перезагрузка. Он еще вернется на прежний уровень»

Андрей Потайчук считает, что для Евгения Кузнецова пришло время покинуть «Вашингтон»

«У любого спортсмена бывают спады. «Вашингтон» не попадает в плей-офф и для Кузнецова пришло время сменить клуб. Нужна перезагрузка.

Он опытный хоккеист, у него безупречные данные и он еще вернется на свой прежний уровень. Дмитрия Орлова обменяли в «Бостон», и он не затерялся там, хотя больше россиян в составе нет. Конечно, хорошо, где есть русский костяк.

Столько лет он играл и с Овечкиным, и другими ребятами, но Кузнецову главное – уровень партнеров. Неважно, куда он уйдет, ключевой фактор – комбинационный и атакующий хоккей. Кузнецов – один из лучших распасовщиков, но может проявить и снайперские способности», – сказал бывший тренер СКА и «Спартака» Потайчук.