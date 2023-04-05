«Вашингтон» не выходит в финал Кубка Стэнли с 2018 года – четыре вылета в 1-м раунде и непопадание в плей-офф

«Вашингтон» не выходит в финал Кубка Стэнли с 2018 года

Команда тренера потеряла математические шансы на выход в плей-офф в этом сезоне.

«Кэпиталс» не добрались до этой стадии чемпионата впервые с 2014 года.

В 2018 году «столичные» выиграли , победив «Вегас» в финале – 4-1 в серии.

После этого « » в четырех сезонах подряд выходил в плей-офф, но уступал в первом раунде Кубка Стэнли.

2019 год: поражение от «Каролины» (3-4 в серии);

2020 год: поражение от «Айлендерс» (1-4 в серии);

2021 год: поражение от «Бостона» (1-4 в серии);

2022 год: поражение от «Флориды» (2-4 в серии).