«Вашингтон» не выходит в финал Кубка Стэнли с 2018 года – четыре вылета в 1-м раунде и непопадание в плей-офф

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Питер Лавиолетт Александр Овечкин НХЛ Хоккей

«Вашингтон» не выходит в финал Кубка Стэнли с 2018 года

Команда тренера Питера Лавиолетта потеряла математические шансы на выход в плей-офф в этом сезоне.

«Кэпиталс» не добрались до этой стадии чемпионата впервые с 2014 года.

В 2018 году «столичные» выиграли Кубок Стэнли, победив «Вегас» в финале – 4-1 в серии.

После этого «Вашингтон» в четырех сезонах подряд выходил в плей-офф, но уступал в первом раунде Кубка Стэнли.

2019 год: поражение от «Каролины» (3-4 в серии);

2020 год: поражение от «Айлендерс» (1-4 в серии);

2021 год: поражение от «Бостона» (1-4 в серии);

2022 год: поражение от «Флориды» (2-4 в серии).

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12 комментариев

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paradose
Так получается и во второй раунд не выходит. И в финал конференции. И в финал вот, да. А ещё не побеждает в КС тоже столько же.
Отдельные новости сделайте, а то мы как дураки тут))
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Александр Иванов
Вашингтон после 18г не выходил в финал КС" - можно подумать он раньше часто выходил, по-моему до 18г это было всего лишь один раз.
+3
0
+3
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raspisanie77
Ответ ceo
Еще тупее заголовок не все смогут сформулировать.
такие заголовки делать могут не только лишь все, мало кто может это делать...
+2
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raspisanie77
Какой интересный заголовок, не выходят в финал аж с 2018 года, по Торонто и Нефти будут такие заголовки?
+2
-2
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shahmur
Самая большая пулялка ничего не решает
0
-2
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DimaNN
Приедет в сборную зато. Катать товарняки с Беларусью.. За победу - Мерседес..
+1
-2
-1
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Stanislav Orlov
то-ли ещё будет, а автору за такие набросы минус.
+5
0
+5
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АРХАТ
Ответ ceo
Еще тупее заголовок не все смогут сформулировать.
Он просто за Питтсбург болеет, поэтому такой уничижительный заголовок)
+2
0
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ceo
Еще тупее заголовок не все смогут сформулировать.
+16
0
+16
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Ursa7
Ответ ГЕНПЛАН
Офигеть заголовок))
самое странное, что без ошибок...🤔
+4
0
+4
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Сергей Кильцов
Никита Надежин - мастер заголовка. Сколько красочности и эпичности придал своим словесным поносом.
+19
-1
+18
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ГЕНПЛАН
Офигеть заголовок))
+12
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