«Вашингтон» с Овечкиным лишь раз играл в финале Кубка Стэнли. Форвард дебютировал в сезоне-2005/06

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

«Вашингтон» один раз выходил в финал Кубка Стэнли с Александром Овечкиным в составе

Команда тренера Питера Лавиолетта потеряла математические шансы на выход в плей-офф в этом сезоне.

«Кэпиталс» пропустят игры плей-офф впервые с 2014 года.

Овечкин выступает за «столичных» с сезона-2005/06. «Кэпиталс» один раз играли в финале Кубка Стэнли за 18 сезонов россиянина в команде.

В 2018 году «Вашингтон» стал обладателем трофея, обыграв «Вегас» со счетом 4-1 в серии.

«Кэпиталс» выбрали Александра под первым номером на драфте НХЛ-2004. Овечкин получил нашивку капитана «Вашингтона» в сезоне-2009/10.

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19 комментариев

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старые кеды
Ответ Большое сердце Неймара
зато большинство течёт от его рекордов.представляю как они расстоятся,когда он не побъет тот самый рекорд,который эти недалёкие ждут.
ух как у тебя горит от Сашки)
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KillFish
А почему бы не сделать заголовок «лишь 1 раз выиграл Кубок Стенли»? мне кажется это важнее отметить, чем просто игру в финале
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Джиза
Заголовок звучит так, будто остальные команды делают это регулярно и только бедный Вашингтон лишь раз сумел.
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Абдула2
Так всего один раз проходил второй раунд за 18 сезонов.
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FokusNik
Лучше опубликуйте мою новость: Вашингтон с Овечкиным выиграл все финалы КС в которых участвовал )))
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Bergkamp007
Ответ Bartez1986
лишь раз? да и кубок взял ЛИШЬ раз. остальные-то по 58 раз его выиграли за это время, наверное
Один раз за карьеру имеется ввиду
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Большое сердце Неймара
зато большинство течёт от его рекордов.представляю как они расстоятся,когда он не побъет тот самый рекорд,который эти недалёкие ждут.
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Алексей Панин
При этом 3 раза выигрывали регулярку, 10 раз стали лучшими в своем дивизионе
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PolarBear
Он хотя бы раз выиграл, а , к примеру, Сундин , так и ни разу . Хотя тоже достоин был. Или братья Седины. Чашки не хватило для тройного клуба, но они не перешли ради этого в разные Бостоны и Чикаго , а были верны косаткам
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Кеша
Надежин хватит накидывать на Овечкина . Всю хоккейную ветку заспамил своими заголовками про Овечкина .
+4
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Ярик01
Ответ Tolya P-59
Для Овечкина главное, свой рекорд побить!
Что за у него свой рекорд, что надо побить
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Andry 72
Ответ paradose
Ничего страшного. Главное, что в 2018 выиграли в итоге. Дело сделано, теперь есть тема покруче.
Титулы навсегда,а рекорды они и существуют,чтобы их били,сегодня Грецки,завтра Овечкин,дальше Макдэвид,Мэттьюс
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старые кеды
никита надеждин ждал сегодняшнего утра. готовился.
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Амфитрион
А Вашингтон без Овечкина играл в финале кубка Стэнли аж... ой, надо же, тоже только раз, причем всухую отлетел Крыльям) Вот на фига эти провокации...
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raspisanie77
Автора сегодня прямо прёт на заголовки, ему случайно ничего нигде не прижимали между ног?
+8
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paradose
Ничего страшного. Главное, что в 2018 выиграли в итоге. Дело сделано, теперь есть тема покруче.
+4
0
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Einfach Safari
один раз, зато успешно)
+6
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Bartez1986
лишь раз? да и кубок взял ЛИШЬ раз. остальные-то по 58 раз его выиграли за это время, наверное
+5
-5
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Tolya P-59
Для Овечкина главное, свой рекорд побить!
+3
-3
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