«Вашингтон» с Овечкиным лишь раз играл в финале Кубка Стэнли. Форвард дебютировал в сезоне-2005/06
«Вашингтон» один раз выходил в финал Кубка Стэнли с Александром Овечкиным в составе
Команда тренера Питера Лавиолетта потеряла математические шансы на выход в плей-офф в этом сезоне.
«Кэпиталс» пропустят игры плей-офф впервые с 2014 года.
Овечкин выступает за «столичных» с сезона-2005/06. «Кэпиталс» один раз играли в финале Кубка Стэнли за 18 сезонов россиянина в команде.
В 2018 году «Вашингтон» стал обладателем трофея, обыграв «Вегас» со счетом 4-1 в серии.
«Кэпиталс» выбрали Александра под первым номером на драфте НХЛ-2004. Овечкин получил нашивку капитана «Вашингтона» в сезоне-2009/10.
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