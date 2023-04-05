«Вашингтон» с Овечкиным лишь раз играл в финале Кубка Стэнли. Форвард дебютировал в сезоне-2005/06

«Вашингтон» один раз выходил в финал Кубка Стэнли с Александром Овечкиным в составе

Команда тренера Питера Лавиолетта потеряла математические шансы на выход в плей-офф в этом сезоне.

«Кэпиталс» пропустят игры плей-офф впервые с 2014 года.

Овечкин выступает за «столичных» с сезона-2005/06. «Кэпиталс» один раз играли в финале Кубка Стэнли за 18 сезонов россиянина в команде.

В 2018 году « » стал обладателем трофея, обыграв «Вегас» со счетом 4-1 в серии.

«Кэпиталс» выбрали Александра под первым номером на драфте НХЛ-2004. получил нашивку капитана «Вашингтона» в сезоне-2009/10.