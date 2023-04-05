Тимкин об «Адмирале»: «Какой может быть антихоккей, если команда прошла первый раунд? У них свой стиль, который отличается от других»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Евгений Тимкин Адмирал Хоккей

Евгений Тимкин поделился мнением об игре «Адмирала»

«Салават Юлаев» проиграл клубу из Владивостока в первом раунде плей-офф (2-4 в серии).

– Много критики в адрес «Адмирала», в том числе со стороны ваших одноклубников. Говорится про антихоккей, были даже более грубые выражения. Вы как считаете?

– Какой может быть антихоккей, если команда прошла первый раунд? У «Адмирала» свой стиль, который отличается от других. Выстроенная игра приносит результат.

– Неслучайно «Ак Барсу» тоже пришлось непросто против «Адмирала»?

– Да, «Ак Барсу» пришлось два раза летать во Владивосток. Все игры, кроме последней, завершились в одну шайбу.

– Что получилось у «Ак Барса», в отличие от вашей команды?

– На мой взгляд, серии были похожие, только «Ак Барс» реализовал свои моменты, а мы – нет. Казанская команда смогла вытащить матчи в овертаймах, забивал Александр Радулов, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Тимкин.

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2 комментария

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Ачиваков Марат
Ну если не в СКА, то в Адмирале Тимкин точно был бы свой. А чего напрягаться, отбивай атаки и блокируй, шайбу, другую авось, кто либо забьет.
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botev
так стиль так и называется, "антихоккей", нет противоречия
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