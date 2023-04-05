Тимкин о том, что «Салават» сохранил штаб Козлова: «Абсолютно правильное решение. У Виктора Николаевича все по уму»
Евгений Тимкин считает, что «Салават» правильно поступил, сохранив штаб Виктора Козлова
Соглашения с главным тренером уфимского клуба и его помощниками были продлены на один сезон.
– Клуб продлил контракты с тренерским штабом «Салавата Юлаева». Как это восприняли в команде?
– На мой взгляд, это абсолютно правильное решение. Все в команде позитивно отреагировали на продление контрактов с тренерским штабом.
– Уфимский хоккейный эксперт Никита Щитов говорит, что Виктор Козлов – умный человек и тренер нового формата. Вы с ним согласны?
– Да. Виктор Николаевич – грамотный человек, у него все по уму и все продуманно. У тренеров нового формата отличается тренировочный процесс и отношение к игрокам.
– Козлов действительно самый спокойный тренер в КХЛ?
– Что бы ни случилось, он понимает, как найти выход из ситуации и сделать правильный выбор. Козлов отличается грамотностью, невозмутимостью и спокойным принятием решений. И, конечно, в таком микроклимате приятно работать, – сказал Тимкин.
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