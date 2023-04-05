Тимкин о том, что «Салават» сохранил штаб Козлова: «Абсолютно правильное решение. У Виктора Николаевича все по уму»

Евгений Тимкин считает, что «Салават» правильно поступил, сохранив штаб Виктора Козлова

Соглашения с главным тренером уфимского клуба и его помощниками были продлены на один сезон.

– Клуб продлил контракты с тренерским штабом « ». Как это восприняли в команде?

– На мой взгляд, это абсолютно правильное решение. Все в команде позитивно отреагировали на продление контрактов с тренерским штабом.

– Уфимский хоккейный эксперт Никита Щитов говорит, что – умный человек и тренер нового формата. Вы с ним согласны?

– Да. Виктор Николаевич – грамотный человек, у него все по уму и все продуманно. У тренеров нового формата отличается тренировочный процесс и отношение к игрокам.

– Козлов действительно самый спокойный тренер в ?

– Что бы ни случилось, он понимает, как найти выход из ситуации и сделать правильный выбор. Козлов отличается грамотностью, невозмутимостью и спокойным принятием решений. И, конечно, в таком микроклимате приятно работать, – сказал .