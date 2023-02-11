Козлов о 4:0 с «Витязем»: «Четкая игра, солидная от первой и до последней минуты. Грамотно действовали и в обороне, и в атаке»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Витязя» (4:0).
– Четкая игра, солидная от первой и до последней минуты. Помогли Илье Ежову заработать «сухарь», грамотно действовали и в обороне, и в атаке.
– Почему Сучков заменил Пустозерова?
– Алексей приболел, поэтому Егор занял его место. Справился хорошо.
– Вы сказали в прошлый раз, что в матче с «Куньлунем» две быстрые шайбы повлияли на команду неправильно. С «Витязем» этого уже не было. Что поменяли?
– Сегодня был другой настрой. Мы проанализировали игру с «Куньлунем». Я доволен тем, что мы весь матч прессинговали и держали высокий темп.
– В последнее время команда стала больше прессинговать, идти вперед. Решили поменять тактику перед плей-офф?
– У нас есть скоростные ребята, играющие в давление, способные быстро избавить соперника от шайбы. На это сориентировали тактику.
– Есть что улучшить перед плей-офф?
– Всегда хочется, чтобы ребята играли лучше и четче. Предела совершенству нет. Хочется, чтобы мы к плей-офф прибавили во всех компонентах.
– Что думаете по поводу того, что Шмелев много матчей не забивает? Это проблема?
– Нет, это не проблема. Он забьет свои голы. Сейчас у этой тройки такой период, который нужно пройти через работу.
– Ринат Баширов сказал, что отправной точкой по Хо-Сэнгу станет 15 февраля. Вы собираетесь брать его на выезд?
– Мы будем думать, как выпускать Джоша на лед. Взвесим состояние его руки, физические кондиции. Он близок к тому, чтобы вернуться. Но насколько близок, пока сказать не могу.
– Тимкин забросил первую шайбу за «Салават Юлаев». Что думаете по этому поводу?
– Я рад, что он забил, тем более такой важный гол. Повели, продолжили прессинговать. У Евгения груз с плеч упал. Вся тройка Картаева хорошо сыграла. Молодцы, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
3 комментария