Евгений Тимкин: «Ротенберг болеет хоккеем. Он полностью погружен в игру на протяжении сезона, ни на что не отвлекается»

Евгений Тимкин считает, что главный тренер СКА Роман Ротенберг болеет хоккеем

Нападающий играл за команду из Санкт-Петербурга с 2020 по 2022 год.

– Не удивлены, что СКА в этом сезоне показывает такую мощную игру?

– Не удивлен. Такую систему в клубе строили уже много лет, все отлажено. Я там играл, поэтому знаю, о чем говорю.

– Вы успели поработать с Романом Ротенбергом, когда он возглавил СКА. Какое впечатление он оставил как главный тренер?

– Нормальное впечатление. Требования такие же, как и у других тренеров.

– Он действительно такой фанат хоккея, как многие говорят?

– Да, он болеет хоккеем, на протяжении всего сезона полностью погружен в игру. Ни на что не отвлекается. Он уже давно выстраивал систему в Санкт-Петербурге, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Тимкин.