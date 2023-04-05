Евгений Тимкин: «Ротенберг болеет хоккеем. Он полностью погружен в игру на протяжении сезона, ни на что не отвлекается»

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Евгений Тимкин Роман Ротенберг Хоккей

Евгений Тимкин считает, что главный тренер СКА Роман Ротенберг болеет хоккеем

Нападающий играл за команду из Санкт-Петербурга с 2020 по 2022 год.

– Не удивлены, что СКА в этом сезоне показывает такую мощную игру?

– Не удивлен. Такую систему в клубе строили уже много лет, все отлажено. Я там играл, поэтому знаю, о чем говорю.

– Вы успели поработать с Романом Ротенбергом, когда он возглавил СКА. Какое впечатление он оставил как главный тренер?

– Нормальное впечатление. Требования такие же, как и у других тренеров.

– Он действительно такой фанат хоккея, как многие говорят?

– Да, он болеет хоккеем, на протяжении всего сезона полностью погружен в игру. Ни на что не отвлекается. Он уже давно выстраивал систему в Санкт-Петербурге, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Тимкин.

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6 комментариев

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вперёд спартак
сколько им платят за язык
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KSA1985
Болеет хоккем? Я бы сказал, просто болеет
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RusSh
Менеджмент работает. В тот же Акбарс, Трактор, Металлург едут игроки в СЮ нет. Не могут мотивировать игроков к нам. И если честно к более титулованному тренеру идут охотнее. А у Козлова как у тренера пока вообще ничего нет. Достижение попадание в ПО.
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Melnikov1968
Раболепие у многих в крови. Те же песни о Путине и о других чиновниках. Самих то не достало?
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Bartez1986
Я, конечно, не Тимкин, но выскажу мнение - Ротенберг болеет
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Worship
Скупка талантов оказывается СИСТЕМОЙ называется
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