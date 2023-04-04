Иван Кульбаков: «Обожаю суши, как и моя жена. Хотелось бы, чтобы Ю Сато приготовил – он точно умеет. Точнее, рассказывает, что умеет»

Теги Торпедо КХЛ Иван Кульбаков Питание Ю Сато Хоккей

Иван Кульбаков хочет, чтобы Ю Сато угостил его суши собственного приготовления

– У вас предпочтение в еде – это суши. В этом сезоне пришлось отказаться от данной пищи?

– Да, я обожаю суши, как и моя жена. В них ничего плохого нет. Раз в неделю или даже почаще позволяю себе. Сам готовить суши не умею.

Хотелось бы, чтобы Ю Сато приготовил – он точно умеет. Точнее, рассказывает, что умеет. Пока не угощал нас, – сказал вратарь «Торпедо».

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