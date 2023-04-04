Иван Кульбаков: «Детей пока нет, но есть два шпица – Филипп и Фунтик. Мы с женой считаем, что собака – лучший друг человека»

Теги Торпедо КХЛ животные и спорт Иван Кульбаков Хоккей

Иван Кульбаков рассказал о любви к собакам

– Жена – это ваша поддержка в спорте или человек, далекий от хоккея?

– Валерия – это колоссальный человек в моей жизни. Мы уже восемь лет вместе. Она везде меня поддерживает. На любые темы. Дома у нас в плане быта все хорошо, а это немаловажно для профессионального спортсмена. И наше взаимопонимание на высшем уровне, даже когда я один уезжал в Америку.

Мы вместе строим наши отношения и вместе растем как семья. Детей пока нет, но есть две собаки. Два шпица. Мы с женой считаем, что собака – лучший друг человека. Собака никогда не предаст и будет любить тебя таким, какой ты есть. Взяли сначала одного, потом второго: Филиппа и Фунтика, – сказал вратарь «Торпедо».

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7 комментариев

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Сергей Кот
Ответ Pertinax Gandi
Не предаст. В отличие от детей.
кружка с тарелкой тебя тоже не предадут. такой себе аргумент.
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Александр Максаков
Ответ Stanley Cup
В нынешних реалиях это прям пропаганда чайлдфри - т.е. почти экстремизм
"Детей пока нет" - пропаганда чайлдфри)
+1
0
+1
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Stanley Cup
В нынешних реалиях это прям пропаганда чайлдфри - т.е. почти экстремизм
+3
0
+3
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Данил Колпиков
Ответ Михаил Барвинский
А дети придадут!??? Ну хотя как воспитать конечно......
Ну дети точно могут придать что-то хорошее. Или о чем вы?!?;)
+3
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Михаил Барвинский
А дети придадут!??? Ну хотя как воспитать конечно......
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Nintendo_hero
Шпиц конечно топ собака для таких громких слов
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Pertinax Gandi
Не предаст. В отличие от детей.
+1
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