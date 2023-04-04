Иван Кульбаков: «Детей пока нет, но есть два шпица – Филипп и Фунтик. Мы с женой считаем, что собака – лучший друг человека»

Иван Кульбаков рассказал о любви к собакам

– Жена – это ваша поддержка в спорте или человек, далекий от хоккея?

– Валерия – это колоссальный человек в моей жизни. Мы уже восемь лет вместе. Она везде меня поддерживает. На любые темы. Дома у нас в плане быта все хорошо, а это немаловажно для профессионального спортсмена. И наше взаимопонимание на высшем уровне, даже когда я один уезжал в Америку.

Мы вместе строим наши отношения и вместе растем как семья. Детей пока нет, но есть две собаки. Два шпица. Мы с женой считаем, что собака – лучший друг человека. Собака никогда не предаст и будет любить тебя таким, какой ты есть. Взяли сначала одного, потом второго: Филиппа и Фунтика, – сказал вратарь « ».