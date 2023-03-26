Сергей Черкас: «СКА, поняв, что может проиграть 4-й матч, резко усилил игру, а «Торпедо» посыпалось. Очень много проблем в обороне у нижегородцев»

Теги СКА Торпедо Сергей Черкас КХЛ Кубок Гагарина Иван Кульбаков Хоккей

Сергей Черкас высказался относительно недочетов «Торпедо» в серии со СКА.

Нижегородская команда проиграла СКА со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Торпедо» много и опасно атакует, и это – заслуга тренерского штаба. Хотя реализация опасных моментов оставляет желать лучшего, такая игра не может не нравится зрителям.

Однако для того, чтобы добиваться успехов в плей-офф, необходимы четкие действия в обороне, надежная игра вратарей.

Но вот в обороне у нижегородцев, и это показала серия со СКА, очень много проблем.

Что же касается голкипера «Торпедо» Ивана Кульбакова, то в каких-то моментах он выручал свою команду, но ошибки у него тоже случались.

Играть на результат – это необязательно уходить в глухую оборону. Важно не дать сопернику возможности атаковать: скажем, начинать отбор шайбы в средней зоне или даже в его зоне.

Когда в концовке четвертого поединка армейцы, поняв, что могут потерпеть поражение, резко усилили свою игру, «Торпедо», говоря простым языком, посыпалось», – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

Сергей Черкас: «Что толку от красивого хоккея «Торпедо»? 0-4 – и до свидания. Кому это надо? Пресса распиарила Ларионова, а король-то – голый»

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3 комментария

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fcuper
Слушайте,это всё понятно,но мне не понятно,что ж с Динамо то происходит,мы проиграли Торпедо,и идём дальше тем же курсом,вот честно,устал от косяков Динамо,что в хоккее,что в футболе,особо не болею,нервы дороже,ну блин,ну как так то,вот помню Кудашева,нравился мне как игрок в Динамо,но звёзд с неба прямо не хватал,но как тренер то он вообще не о чём,грубо говоря в составах примерно равны были,а уж если честно,у нас по сильней,но Ларионов его сделал вчистую,и после это в Динамо говорят, всё нормально,работаем дальше,ну не хочется болеть за команду которая не хочет развития,грустно это.
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Nikita Shmeylin
Черкашик кур курт курт
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Данила
Специально дали хорошо устать Торпедо , чтоб вытащить из третьего периода максимум .
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