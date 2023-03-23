Игорь Ларионов: «Гуске предстоит серьезная операция на бедре. Старались удержать эту информацию внутри, потому что плей-офф бывает жестким»

сообщил, что вратарь не играл в плей-офф из-за травмы.

«Вратарь Гуска не играл в плей-офф? Открою занавес, который по ряду причин был прикрыт. Гуске предстоит серьезная операция на бедре, мы не могли говорить такие вещи во время плей-офф и уж тем более ставить вратаря, который на одной ноге.

Но на раскатке мы показывали, что у нас два вратаря взрослых в обойме. Мы старались удержать эту информацию внутри, потому что плей-офф бывает жестким и несправедливым и соперник мог бы намеренно идти на то, чтобы вывести из игры», – сказал главный тренер « ».