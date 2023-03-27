Ю Сато о Ларионове: «Привил «Торпедо» очень хороший стиль, мы играли в пас – так сейчас в КХЛ ни одна команда не играет»
Ю Сато высоко отозвался о главном тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.
«Ларионов нам много подсказывал, объяснял, рассказывал интересные истории из своей карьеры. Он хороший тренер, благодаря ему мы становились лучше как команда. Он привил нашей команде очень хороший стиль, мы играли в пас – так сейчас в лиге ни одна команда не играет.
Игорь Николаевич вселял в нас уверенность, весь сезон мы доказывали, что можем играть в хоккей, без него это было бы невозможно. Я у него многому научился, главное – надо всегда получать удовольствие от игры. Думаю, мы все его получили», – сказал форвард «Торпедо».
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