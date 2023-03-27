Ю Сато о Ларионове: «Привил «Торпедо» очень хороший стиль, мы играли в пас – так сейчас в КХЛ ни одна команда не играет»

высоко отозвался о главном тренере «Торпедо» .

«Ларионов нам много подсказывал, объяснял, рассказывал интересные истории из своей карьеры. Он хороший тренер, благодаря ему мы становились лучше как команда. Он привил нашей команде очень хороший стиль, мы играли в пас – так сейчас в лиге ни одна команда не играет.

Игорь Николаевич вселял в нас уверенность, весь сезон мы доказывали, что можем играть в хоккей, без него это было бы невозможно. Я у него многому научился, главное – надо всегда получать удовольствие от игры. Думаю, мы все его получили», – сказал форвард « ».