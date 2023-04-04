Кожевников о гибели отца Мичкова: «Такое впечатление, что начинаются 90‑е. За такое надо давать пожизненное. Создается ощущение, что это связано с агентами»

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Александр Кожевников уверен, что гибель отца Матвея Мичкова была связана с криминалом

51-летний Андрей Мичков пропал в воскресенье. Сегодня отец хоккеиста «Сочи» был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

«С большим сожалением выражаю Матвею свои соболезнования! Это страшная вещь! Такое впечатление, что начинаются 90‑е. За такое, конечно, надо давать пожизненное. И думаю, что они там получат.

Я думаю, что на сто процентов это криминальная история. У меня создается ощущение, что это связано с агентами. Вы сами посудите: талантливый парень, будет звездой, третий на драфте. Тут больше вариантов‑то нет. Он же не пошел прыгать с тарзанки, и резинка оторвалась. Это серьезная вещь, наводит на мысль.

Дай бог, чтобы Матвей все это пережил. Трагедия сумасшедшая. Парень – талантище, но эта ситуация может его подкосить с точки зрения психики. Дай бог, чтобы он это выдержал!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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8 комментариев

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Wayne Gretzky 99
Ответ Алексей Степанов
Опрокинув очередной стакан,Кожевников пришел к выводу что это из за агентов. Не зная вообще никаких подробностей
И след от удавки на шее был совершенно ни при чем.
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Ярик01
Ответ Wayne Gretzky 99
Дада, официальных версий. Пошел в пруду купаться и утонул. Насчет столько выпить - по себе судишь?
И по себе тоже, чуть когда-то не утонул, хрен знает как очутившись в 5 км. от места отдыха.
Как будто таких случаев меньше, чем агентских разборок - на несколько порядков больше.
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Wayne Gretzky 99
Ответ Ярик01
Может вскрытия и официальных версий дождаться? Может же мужик, например, просто хорошо выпить.
Дада, официальных версий. Пошел в пруду купаться и утонул. Насчет столько выпить - по себе судишь?
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Ярик01
Может вскрытия и официальных версий дождаться?
Может же мужик, например, просто хорошо выпить.
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-1
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Олег Мохов
спасибо ночному хоккеисту
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Игорь Климов
После очередного комментария этого Кожевникова, сразу хочется вспомнить поговорку, про бочку и затычку.
+1
-3
-2
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Jeksan
Ответ Алексей Степанов
Опрокинув очередной стакан,Кожевников пришел к выводу что это из за агентов. Не зная вообще никаких подробностей
Да тут и без Кожевниковых стаканов версия самая логичная
+8
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+5
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Алексей Степанов
Опрокинув очередной стакан,Кожевников пришел к выводу что это из за агентов. Не зная вообще никаких подробностей
+8
-5
+3
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