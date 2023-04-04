Кожевников о гибели отца Мичкова: «Такое впечатление, что начинаются 90‑е. За такое надо давать пожизненное. Создается ощущение, что это связано с агентами»

Александр Кожевников уверен, что гибель отца Матвея Мичкова была связана с криминалом

51-летний Андрей Мичков пропал в воскресенье. Сегодня отец хоккеиста « » был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

«С большим сожалением выражаю Матвею свои соболезнования! Это страшная вещь! Такое впечатление, что начинаются 90‑е. За такое, конечно, надо давать пожизненное. И думаю, что они там получат.

Я думаю, что на сто процентов это криминальная история. У меня создается ощущение, что это связано с агентами. Вы сами посудите: талантливый парень, будет звездой, третий на драфте. Тут больше вариантов‑то нет. Он же не пошел прыгать с тарзанки, и резинка оторвалась. Это серьезная вещь, наводит на мысль.

Дай бог, чтобы все это пережил. Трагедия сумасшедшая. Парень – талантище, но эта ситуация может его подкосить с точки зрения психики. Дай бог, чтобы он это выдержал!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.