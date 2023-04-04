Мичков о гибели отца: «Ты был лучшим папой. Я тобой горжусь и люблю тебя 🙏»

Теги СКА КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков опубликовал пост в связи с гибелью отца

51-летний Андрей Мичков пропал в воскресенье. Сегодня отец хоккеиста «Сочи» был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Матвей Мичков выложил в сторис инстаграма совместную фотографию с отцом.

«Ты был лучшим папой... Я тобой горжусь... И люблю тебя 🙏» – написал хоккеист. 

Отца Матвея Мичкова нашли мертвым в Сочи. Он ушел в воскресенье из дома и пропал

18 комментариев

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Павел павел
жалко пацаненка
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Dooomer
Ответ Number79
Чего то я в нынешнем мире не понимаю. Когда отец мой умер, мне было 12 лет, это для меня была трагедия, которая всё в моей жизни на несколько месяцев заполнила. Конечно, в 1996 году инстаграмма не было, но навряд ли я бы стал в день, когда отца не стало, какие то записи публичные делать.
Там просто инсту может вести какой-то агент. Или конкретно этот пост сделать
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Haman
Соболезнования Матвею и всей его семье. Это ужасная трагедия.

Меня одного удивило то, что человек сначала пропал, а потом был найден мёртвым в пруду в одном из самых дорогих мест в стране — на территории ФТ Сириус. Вспоминается такая же «пропажа» основателя SkillBox там же три года назад.
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Данила Вишневский
Ответ Made-in-Russia
Да очень просто, ты видел как люди умирают на улице? Пошёл рядом с прудов, стало плохо, упал, скатился вниз. Ничего в этом такого нет. Нужно вскрытие, если следов насильственной смерти не было.
В этот пруд невозможно скатиться. Ты в Олимп парке не был похоже
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Сергей Бакин
очень жаль ,как вообще такое произошло!! терпения семье
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aarau
Ответ Made-in-Russia
Да очень просто, ты видел как люди умирают на улице? Пошёл рядом с прудов, стало плохо, упал, скатился вниз. Ничего в этом такого нет. Нужно вскрытие, если следов насильственной смерти не было.
упал, скатился.... и так закатился, что два дня найти не могли...
бред
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Number79
Чего то я в нынешнем мире не понимаю. Когда отец мой умер, мне было 12 лет, это для меня была трагедия, которая всё в моей жизни на несколько месяцев заполнила. Конечно, в 1996 году инстаграмма не было, но навряд ли я бы стал в день, когда отца не стало, какие то записи публичные делать.
Бред. Люди в таком состояние по разному переносят. Это ничего не значит
+7
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Михаил Клещев
Врагу не пожелал бы пережить такое в столь раннем возрасте. Соболезную Матвею и его близким.
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Made-in-Russia
Ответ aarau
не пошел бы он на суицид. у сына важный момент в жизни. либо/либо. так что это вычеркиваем, остается или криминал или здоровье, но сложно придумать версию как он мог оказаться в пруду по состоянию здоровья. остается криминал
Да очень просто, ты видел как люди умирают на улице? Пошёл рядом с прудов, стало плохо, упал, скатился вниз. Ничего в этом такого нет. Нужно вскрытие, если следов насильственной смерти не было.
+10
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Number79
Чего то я в нынешнем мире не понимаю. Когда отец мой умер, мне было 12 лет, это для меня была трагедия, которая всё в моей жизни на несколько месяцев заполнила. Конечно, в 1996 году инстаграмма не было, но навряд ли я бы стал в день, когда отца не стало, какие то записи публичные делать.
+6
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aarau
Ответ Иван Шуткин
Самое страшное потерять родителя или всех в осознанном возрасте, у меня уже никого не стало в 25, но к этому привыкаешь, такова сущность человека, ко всему привыкает.
в детстве лучше чтоль? вообще как бы уход родителей когда дети уже выросли это нормально. жизнь называется
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aarau
не пошел бы он на суицид. у сына важный момент в жизни. либо/либо. так что это вычеркиваем, остается или криминал или здоровье, но сложно придумать версию как он мог оказаться в пруду по состоянию здоровья. остается криминал
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Julia
Соболезнования семье. Отец тобой гордился и будет гордиться сверху. Сил пережить эту утрату.
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Иван Шуткин
Самое страшное потерять родителя или всех в осознанном возрасте, у меня уже никого не стало в 25, но к этому привыкаешь, такова сущность человека, ко всему привыкает.
+6
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Vadoniy
Кошмар какой. Матвею сил это пережить!
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Maksmen1995
Сил тебе Матвей...
+8
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Тёма Тёма
Держись, Матвей. Это ужас, конечно... Но надо быть сильным...
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Darkhan Darkhan
Потерять батю в 18 это ужас,крепись Матвей, отец с небес увидит твои подвиги в НХЛ
+36
-2
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