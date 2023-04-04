Мичков о гибели отца: «Ты был лучшим папой. Я тобой горжусь и люблю тебя 🙏»
Матвей Мичков опубликовал пост в связи с гибелью отца
51-летний Андрей Мичков пропал в воскресенье. Сегодня отец хоккеиста «Сочи» был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.
Матвей Мичков выложил в сторис инстаграма совместную фотографию с отцом.
«Ты был лучшим папой... Я тобой горжусь... И люблю тебя 🙏» – написал хоккеист.
Отца Матвея Мичкова нашли мертвым в Сочи. Он ушел в воскресенье из дома и пропал
Меня одного удивило то, что человек сначала пропал, а потом был найден мёртвым в пруду в одном из самых дорогих мест в стране — на территории ФТ Сириус. Вспоминается такая же «пропажа» основателя SkillBox там же три года назад.
бред