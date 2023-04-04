Мичков о гибели отца: «Ты был лучшим папой. Я тобой горжусь и люблю тебя 🙏»

Матвей Мичков опубликовал пост в связи с гибелью отца

51-летний Андрей Мичков пропал в воскресенье. Сегодня отец хоккеиста «Сочи» был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Матвей Мичков выложил в сторис инстаграма совместную фотографию с отцом.

«Ты был лучшим папой... Я тобой горжусь... И люблю тебя 🙏» – написал хоккеист.

Отца Матвея Мичкова нашли мертвым в Сочи. Он ушел в воскресенье из дома и пропал