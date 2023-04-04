Жамнов о гибели отца Мичкова: «Большая потеря для Матвея. Отец его воспитывал, вложил всю душу. Соболезную»

Алексей Жамнов выразил соболезнования в связи с гибелью отца Матвея Мичкова

51-летний Андрей Мичков пропал в воскресенье. Сегодня отец хоккеиста «Сочи» был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

«В первую очередь это трагедия для Мичкова. Для сына, который потерял отца. Отец его воспитывал, вложил в него всю душу.

Это большая потеря для Матвея. Выражаю соболезнования», – сказал главный тренер сборной России.

Отца Матвея Мичкова нашли мертвым в Сочи. Он ушел в воскресенье из дома и пропал