Жамнов о гибели отца Мичкова: «Большая потеря для Матвея. Отец его воспитывал, вложил всю душу. Соболезную»

Теги СКА Сборная России по хоккею происшествия Алексей Жамнов КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Алексей Жамнов выразил соболезнования в связи с гибелью отца Матвея Мичкова

51-летний Андрей Мичков пропал в воскресенье. Сегодня отец хоккеиста «Сочи» был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

«В первую очередь это трагедия для Мичкова. Для сына, который потерял отца. Отец его воспитывал, вложил в него всю душу.

Это большая потеря для Матвея. Выражаю соболезнования», – сказал главный тренер сборной России. 

Отца Матвея Мичкова нашли мертвым в Сочи. Он ушел в воскресенье из дома и пропал

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий