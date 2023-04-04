«Думаю, это криминал. Неужели он сам пошел в пруду купаться? Не поверю в это». Щитов о гибели отца Мичкова

Никита Щитов предположил, что смерть отца Матвея Мичкова связана с криминалом

Напомним, 51-летний Андрей Мичков пропал в воскресенье. Сегодня отец хоккеиста «Сочи» был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

«Я выражаю искренние соболезнования Матвею. Не понимаю, как такое могло произойти! Сложно сказать, не сломает ли эта ситуация Матвея. Отец был важным человеком для него. Еще и возраст у Мичкова такой…

Думаю, что ему будет очень тяжело. Все будет зависеть от поддержки близких, команды, руководства, петербургского . Это тяжелый год не только для Матвея, но и для ХК « ». Все знают, как закончился сезон для команды.

Конечно, случай с отцом совершенно чудовищный. Читал, что его нашли в пруду. Я даже не видел, чтобы когда‑то там кто‑то купался. Я ведь играл там. Сочи – спокойный город! Это курорт, туда приезжают отдыхать, подобных случаев я там не помню. Единственное, что я могу предположить, что это могли сделать разве что какие‑то залетные отморозки.

Там спокойный район, есть камеры. Это не Сочи и не олимпийский парк, а район Сириус – совершенно отдельный субъект. Надеюсь, что расследование будет оперативным и тщательным.

Я думаю, что это криминал. Неужели он сам пошел в пруду купаться? Не поверю в это», – сказал бывший защитник клубов .