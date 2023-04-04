«Думаю, это криминал. Неужели он сам пошел в пруду купаться? Не поверю в это». Щитов о гибели отца Мичкова

Теги СКА происшествия Никита Щитов КХЛ Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Никита Щитов предположил, что смерть отца Матвея Мичкова связана с криминалом

Напомним, 51-летний Андрей Мичков пропал в воскресенье. Сегодня отец хоккеиста «Сочи» был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус. 

«Я выражаю искренние соболезнования Матвею. Не понимаю, как такое могло произойти! Сложно сказать, не сломает ли эта ситуация Матвея. Отец был важным человеком для него. Еще и возраст у Мичкова такой…

Думаю, что ему будет очень тяжело. Все будет зависеть от поддержки близких, команды, руководства, петербургского СКА. Это тяжелый год не только для Матвея, но и для ХК «Сочи». Все знают, как закончился сезон для команды.

Конечно, случай с отцом Матвея совершенно чудовищный. Читал, что его нашли в пруду. Я даже не видел, чтобы когда‑то там кто‑то купался. Я ведь играл там. Сочи – спокойный город! Это курорт, туда приезжают отдыхать, подобных случаев я там не помню. Единственное, что я могу предположить, что это могли сделать разве что какие‑то залетные отморозки.

Там спокойный район, есть камеры. Это не Сочи и не олимпийский парк, а район Сириус – совершенно отдельный субъект. Надеюсь, что расследование будет оперативным и тщательным.

Я думаю, что это криминал. Неужели он сам пошел в пруду купаться? Не поверю в это», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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5 комментариев

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HockeyMan
Что сейчас гадать? Район действительно весь в камерах, думаю быстро во всем разберутся
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AK_Flash
Всегда было интересно, каким местом люди думают, когда начинают спекулировать на такие темы, не дождавшись результатов расследования? Неужели он не понимает, что выставляет себя идиoтoм?
+3
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Андрей Корбут
Ответ Неоновый Демон
Большинство родителей хоккеистов блатные , понял это когда познакомился с кучей хоккеистов ещё по школе . И процентов 80 % из них в спорт школы зачислили по блату . Так и живём . Времена идут , и не меняются
к чему это вообще?
+3
-2
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Кеша
Может машина сбила и уехала … экспертиза , надеюсь , многое прояснит. А если умышленное убийство , то что -то совсем мутное тогда . За что !
+2
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Неоновый Демон
Большинство родителей хоккеистов блатные , понял это когда познакомился с кучей хоккеистов ещё по школе . И процентов 80 % из них в спорт школы зачислили по блату . Так и живём . Времена идут , и не меняются
+4
-5
-1
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