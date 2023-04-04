Толчинский о победе над «Ак Барсом»: «Авангард» хорошо играл по системе. Ничего не меняли после первой игры – просто добавили в движении»

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Сергей Толчинский считает, что «Авангард» провел хороший матч с «Ак Барсом»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу над «Ак Барсом» со счетом 3:2 (1-1 в серии).

– Хороший матч, хорошо двигались, хорошо играли и по системе, и на форчеке. Не совершили грубых ошибок в обороне. 

– На чем сконцентрировались при подготовке ко второй игре? Что изменили по сравнению с первой?

– Честно, ничего такого не меняли. Хорошо играли в первом матче, но где-то не повезло.

Опять же – играли после паузы. В серии с «Металлургом» первая игра была тяжелая – в овертайме победили.

Здесь первая игра пошла не в нашу пользу, сейчас, вторая игра уже втянулись, вошли в темп, но особо ничего не меняли. Просто добавили в движении.

– Были ли флешбеки после первой игры?

– Флешбеки, конечно, есть, когда играешь с Казанью. Играли в наш чемпионский год, встречались в финале конференции, есть флешбеки, есть воспоминания.

– Игроки «Ак Барса» говорили, что для них серия против «Авангарда» принципиальная, потому что они проигрывали постоянно. А у вас есть принцип не проигрывать «Ак Барсу»?

– Не знаю. Наверное, у них есть флешбеки с прошлого года и с 2021-го. С ними всегда интересно играть, очень хороший соперник, большой ажиотаж вокруг этих игр.

Посмотрим, какая атмосфера будет в Омске, но тогда в Балашихе и здесь в Казани – шикарная атмосфера.

Жду с нетерпением, чтобы сыграть еще один матч в Омске. Это будет кайф, – сказал Толчинский.

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